Formule 1 GP de Mexico
Pas de sanction sportive contre Isack Hadjar après son "mauvais comportement"
Isack Hadjar a écopé d'un avertissement officiel des commissaires à Mexico.
Basile Davoine
Publié: 31 oct. 2026, 16:59
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Photo de : Mark Thompson / Getty Images
Convoqué par les commissaires du Grand Prix de Mexico, Isack Hadjar a été entendu en début de journée au Mexique, avant la troisième et dernière séance d'essais libres du week-end. Le Français était soupçonné d'avoir adopté un "mauvais comportement" vendredi dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, après avoir repoussé brutalement un individu qui souhaitait prendre un selfie avec lui.
Après avoir entendu le témoignage du pilote Red Bull et examiné les images à leur disposition, les commissaires n'ont prononcé aucune sanction sportive à l'encontre d'Isack Hadjar. Ils lui ont en revanche adressé un avertissement officiel.
"Le pilote a déclaré qu'il était en retard pour les EL1 et qu'il s'était arrêté pour prendre une photo avec un jeune fan lorsqu'un invité du paddock s'est approché de lui de manière agressive", précise le rapport de la FIA. "Un agent de sécurité marchait derrière lui, mais n'a pas été en mesure d'intervenir et d'empêcher ce qui s'apparentait à une intrusion dans l'espace personnel du pilote."
"Le pilote a d'abord tenté de repousser cette personne en posant sa main sur sa taille afin de la maintenir à distance, avant de la pousser sur le côté avec sa main droite ouverte."
"Ce dernier geste du pilote est considéré comme une infraction au règlement. Toutefois, pour atténuer la sanction, les commissaires ont pris en compte les circonstances suivantes, conformément aux directives de l'annexe B du Code sportif international de la FIA :
a) Le pilote réagissait à un geste non sollicité et plutôt agressif d'une autre personne.
b) Le pilote tentait de rejoindre le départ des EL1 dans une zone très fréquentée.
c) Le dispositif de sécurité autour du pilote était insuffisant.
d) L'invité empiétait sur son espace personnel sans son consentement.
e) Les difficultés générales rencontrées par les pilotes pour se déplacer dans le paddock."
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