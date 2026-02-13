Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !

Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

WRC
WRC
Rallye de Suède
Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly

Trackhouse compte rester en MotoGP avec Aprilia

MotoGP
MotoGP
Trackhouse compte rester en MotoGP avec Aprilia

Photos - Toutes les images de vendredi à Bahreïn

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Photos - Toutes les images de vendredi à Bahreïn

Zarco ne s'attendait pas à l'intérêt de Quartararo pour Honda

MotoGP
MotoGP
Zarco ne s'attendait pas à l'intérêt de Quartararo pour Honda
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Verstappen balaie les éloges de Wolff sur le moteur Red Bull : "De la diversion"

Max Verstappen s'est amusé des compliments de Toto Wolff à propos du moteur Red Bull Ford, estimant qu'il s'agissait d'une diversion de Mercedes. Le Néerlandais nous invite à patienter jusqu'à Melbourne pour découvrir la "véritable puissance" du bloc allemand.

Téha Courbon
Publié:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Max Verstappen n'a pas vraiment pris à cœur les compliments de Toto Wolff sur le moteur Red Bull Ford, qualifiant ces louanges de simple diversion de la part du motoriste allemand.

Depuis le début des essais hivernaux 2026, tous tentent d'établir une hiérarchie de pré-saison, à partir des informations limitées issues de Barcelone et des premières journées à Bahreïn. Côté moteur comme côté châssis, Mercedes revenait souvent en tête, avec ses nombreux tours parcourus et le peu de problèmes rencontrés en Catalogne.

Beaucoup voyaient alors le bloc allemand comme le grand favori de la saison 2026, d'autant que sa solution permettant de contourner la limite du taux de compression fixée par la FIA devait lui apporter un avantage de performance.

Pourtant, interrogé sur sa propre hiérarchie des moteurs, Toto Wolff n'a pas désigné son unité de puissance comme référence, mais bien celle de Red Bull. Le bloc de l'équipe autrichienne a également montré des résultats encourageants, avec une fiabilité remarquable pour un programme moteur si jeune.

Max Verstappen lors des essais hivernaux à Bahreïn.

Max Verstappen lors des essais hivernaux à Bahreïn.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

James Vowles, directeur de Williams et client moteur de Mercedes, ainsi que son pilote Carlos Sainz, ont eux aussi souligné l'avantage certain du moteur Red Bull sur le reste du plateau. Face à ces éloges, Max Verstappen, lui, reste sceptique. Le Néerlandais dénonce une "diversion" de Mercedes visant à détourner l'attention de leur propre performance.

"Si l'on regarde les dix dernières années d'essais hivernaux, on ne peut pas dire dès le premier jour qui sera champion du monde", a déclaré le quadruple champion du monde dans le paddock de Bahreïn ce jeudi. "Surtout avec un règlement complètement nouveau comme celui-ci. Pour moi, personnellement, c'est plutôt une question de diversion. Mais ce n'est pas grave. Je me concentre sur ce que nous faisons ici avec l'équipe."

"Parce qu'honnêtement, pour nous, il y a encore tellement à apprendre. Ce nouveau règlement est tellement complexe que nous voulons juste faire nos tours. Et voilà, avancer étape par étape, pour être honnête."

Attendez Melbourne et voyez combien de puissance ils auront soudainement. Je le sais déjà.

Concernant la solution de Mercedes sur le taux de compression, Toto Wolff avait estimé que l'avantage représentait au maximum deux ou trois chevaux. Là encore, Max Verstappen n'est pas dupe.

"Peut-être qu'il faudrait ajouter un zéro à la fin", a lancé le pilote Red Bull. "Et encore plus. Mais je comprends ce qu'ils essaient de faire. Ils déplacent l'attention sur nous parce que nous avons fait beaucoup de tours hier [mercredi]. Il faut regarder ça des deux côtés."

"Je peux vous dire une chose : attendez Melbourne et voyez combien de puissance ils auront soudainement. Je le sais déjà [...] Attendez juste Melbourne et voyez à quelle vitesse ils seront sur les lignes droites."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Neuville : "Je me sens comme Lewis Hamilton en ce moment"
Article suivant Norris place McLaren derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari

Meilleurs commentaires

Plus de
Téha Courbon

Norris place McLaren derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Norris place McLaren derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari

"Un net avantage sur tout le monde" : Sainz affirme l'avance du moteur Red Bull

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
"Un net avantage sur tout le monde" : Sainz affirme l'avance du moteur Red Bull

Vowles alerte sur la polémique moteurs et craint "une F1 à BoP"

Formule 1
Formule 1
Vowles alerte sur la polémique moteurs et craint "une F1 à BoP"
Plus de
Max Verstappen

Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly

Verstappen persiste et signe : "Ça n'aide pas à rester en F1"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Verstappen persiste et signe : "Ça n'aide pas à rester en F1"

Norris répond à Verstappen sur 2026 : "S'il veut prendre sa retraite, il peut"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Norris répond à Verstappen sur 2026 : "S'il veut prendre sa retraite, il peut"
Plus de
Red Bull

Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"

Pat Symonds défend Sergio Pérez : Les critiques sont "injustifiées"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Pat Symonds défend Sergio Pérez : Les critiques sont "injustifiées"

Wolff prévient : la référence moteur c'est Red Bull, pas Mercedes

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Wolff prévient : la référence moteur c'est Red Bull, pas Mercedes

Dernières actus

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !

Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

WRC
WRC WRC
Rallye de Suède
Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Mercedes hausse le ton, Cadillac provoque encore un drapeau rouge