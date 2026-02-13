Verstappen balaie les éloges de Wolff sur le moteur Red Bull : "De la diversion"
Max Verstappen s'est amusé des compliments de Toto Wolff à propos du moteur Red Bull Ford, estimant qu'il s'agissait d'une diversion de Mercedes. Le Néerlandais nous invite à patienter jusqu'à Melbourne pour découvrir la "véritable puissance" du bloc allemand.
Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Max Verstappen n'a pas vraiment pris à cœur les compliments de Toto Wolff sur le moteur Red Bull Ford, qualifiant ces louanges de simple diversion de la part du motoriste allemand.
Depuis le début des essais hivernaux 2026, tous tentent d'établir une hiérarchie de pré-saison, à partir des informations limitées issues de Barcelone et des premières journées à Bahreïn. Côté moteur comme côté châssis, Mercedes revenait souvent en tête, avec ses nombreux tours parcourus et le peu de problèmes rencontrés en Catalogne.
Beaucoup voyaient alors le bloc allemand comme le grand favori de la saison 2026, d'autant que sa solution permettant de contourner la limite du taux de compression fixée par la FIA devait lui apporter un avantage de performance.
Pourtant, interrogé sur sa propre hiérarchie des moteurs, Toto Wolff n'a pas désigné son unité de puissance comme référence, mais bien celle de Red Bull. Le bloc de l'équipe autrichienne a également montré des résultats encourageants, avec une fiabilité remarquable pour un programme moteur si jeune.
Max Verstappen lors des essais hivernaux à Bahreïn.
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
James Vowles, directeur de Williams et client moteur de Mercedes, ainsi que son pilote Carlos Sainz, ont eux aussi souligné l'avantage certain du moteur Red Bull sur le reste du plateau. Face à ces éloges, Max Verstappen, lui, reste sceptique. Le Néerlandais dénonce une "diversion" de Mercedes visant à détourner l'attention de leur propre performance.
"Si l'on regarde les dix dernières années d'essais hivernaux, on ne peut pas dire dès le premier jour qui sera champion du monde", a déclaré le quadruple champion du monde dans le paddock de Bahreïn ce jeudi. "Surtout avec un règlement complètement nouveau comme celui-ci. Pour moi, personnellement, c'est plutôt une question de diversion. Mais ce n'est pas grave. Je me concentre sur ce que nous faisons ici avec l'équipe."
"Parce qu'honnêtement, pour nous, il y a encore tellement à apprendre. Ce nouveau règlement est tellement complexe que nous voulons juste faire nos tours. Et voilà, avancer étape par étape, pour être honnête."
Attendez Melbourne et voyez combien de puissance ils auront soudainement. Je le sais déjà.
Concernant la solution de Mercedes sur le taux de compression, Toto Wolff avait estimé que l'avantage représentait au maximum deux ou trois chevaux. Là encore, Max Verstappen n'est pas dupe.
"Peut-être qu'il faudrait ajouter un zéro à la fin", a lancé le pilote Red Bull. "Et encore plus. Mais je comprends ce qu'ils essaient de faire. Ils déplacent l'attention sur nous parce que nous avons fait beaucoup de tours hier [mercredi]. Il faut regarder ça des deux côtés."
"Je peux vous dire une chose : attendez Melbourne et voyez combien de puissance ils auront soudainement. Je le sais déjà [...] Attendez juste Melbourne et voyez à quelle vitesse ils seront sur les lignes droites."
