Verstappen aura besoin de "chance" pour battre les McLaren

Le scénario est familier pour Max Verstappen. Sur un circuit de Spa qui lui a énormément réussi par le passé, avec trois succès consécutifs, il devra composer avec une pénalité sur la grille pour la troisième année consécutive. En 2022 et 2023, il avait rapidement effacé les sanctions pour récupérer la tête, en 12 puis en 13 tours respectivement.

Auteur du meilleur temps en qualifications ce samedi et relégué en 11e position sur la grille de départ en raison de l'utilisation de son cinquième moteur de l'année, Verstappen se dirige-t-il vers le même dénouement ce dimanche ? Rien n'est moins sûr selon l'intéressé, qui voit les McLaren favorites sur piste sèche, et doute de sa capacité à revenir sur elles.

"On ne s'est pas facilité la vie, surtout dans la lutte dans laquelle nous sommes", a commenté Verstappen, préférant tempérer la portée de sa pole réalisée sur piste humide. "Je sais que c'était une excellente journée, mais c'était sur le mouillé. Il faudra qu'on soit rapides sur le sec demain."

"Ce sera une bagarre difficile. On va faire de notre mieux, j'espère que l'on pourra se battre avec les Ferrari et les Mercedes devant. Et, si on a un peu de chance, peut-être que l'on pourra menacer les McLaren."

Max Verstappen Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen a été rapide "avec chaque train de pneus" au cours des qualifications mais avec une piste qui devrait être sèche dimanche, la Red Bull pourrait être moins en verve, notamment face à la McLaren. Le leader du championnat ignore s'il pourra véritablement lutter.

"La journée de demain sera assez différente, il fera plus chaud, normalement sans pluie. Tout dépendra de la dégradation des pneus et on doit juste s'assurer d'être bons pour ça. [...] Je ne sais pas quel sera notre rythme, j'espère que nous serons dans la lutte pour essayer de remonter."

Verstappen aura également le désavantage de partir en milieu de grille, ce qui augmentera le risque d'incidents en début d'épreuve : "La course peut se perdre au premier virage, donc il faudra voir ce qu'il se passera au premier virage. On verra ensuite, c'est une très longue course, très dure pour les pneus. Il faudra juste essayer de les gérer aussi bien que possible et j'espère que nous pourrons être performants demain."

Avec Alex Kalinauckas