Verstappen critique la stratégie de Red Bull face à Hamilton

Max Verstappen a terminé second du Grand Prix de Bahreïn après s'être emparé de cette position dès le départ. Le Néerlandais était à cinq secondes du leader Lewis Hamilton quand ce dernier s'est arrêté au 19e tour, empêchant alors Red Bull de tenter l'undercut. Lors du second arrêt, l'écurie autrichienne a cette fois-ci bien tenté l'undercut en stoppant le #33 au 34e tour mais l'arrêt manqué a permis à Mercedes de changer les pneus du septuple Champion du monde au passage suivant sans trop de pression.

Verstappen, qui s'est ensuite arrêté une dernière fois au 46e tour pour assurer le point du meilleur tour et se prémunir face à une éventuelle voiture de sécurité, n'a pas été particulièrement impressionné par la stratégie mise en place par son écurie. "Nous n'avons pas été forts en stratégie aujourd'hui", a-t-il déclaré après l'épreuve.

"D'abord, nous aurions dû nous arrêter plus tôt lors du premier relais. Nous avons laissé Mercedes s'arrêter plus tôt, ce que je ne comprends pas, donc ils ont gagné quelque chose comme deux secondes sur nous. Ensuite, il a fallu essayer de réduire l'écart sur ces pneus durs, qui ont en fait plutôt bien fonctionné. Donc j'ai réussi à reprendre une seconde et demie ou deux secondes, au début. Ensuite, on perd ça à nouveau."

"Nous avons eu cet arrêt lent, et puis un [dernier] arrêt que je n'ai pas totalement compris. Évidemment, c'était bien pour le meilleur tour, mais il peut toujours arriver que quelqu'un aille plus vite. De plus, comme il y avait eu un drapeau rouge et une voiture de sécurité, [une stratégie à] trois arrêts ne pouvait plus fonctionner."

"Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne dis pas que nous les aurions battus aujourd'hui, parce que nous n'avions juste pas le rythme. Mais nous aurions pu faire bien mieux, en tant qu'équipe, sur la stratégie."

Des propos auxquels Christian Horner, le directeur de Red Bull, a réagi en expliquant notamment qu'un arrêt prématuré lors du premier relais l'aurait envoyé dans le trafic. "Le problème est que Lewis était juste un tout petit peu trop rapide."

"En perdant les huit premiers tours sous Safety Car et drapeau rouge, nous sommes plutôt passés de ce qui aurait pu être [une stratégie] optimale à trois arrêts à deux arrêts. Le peloton était plus compact que ce que nous aurions voulu lors du premier relais, parce que nous avons perdu ces huit tours, donc si nous nous étions arrêtés, nous serions repartis dans le trafic."

"Je ne suis pas sûr de ce que nous aurions pu faire d'autre. Je crois que si nous nous étions arrêtés un peu plus tôt lors du premier arrêt, il y aurait eu une paire de voitures à dépasser, et nous n'aurions pas pu faire l'undercut. Ils auraient facilement pu le couvrir. Malheureusement, Mercedes avait juste un peu plus de rythme et de durée de vie des pneus aujourd'hui."

Avec Erwin Jaeggi et Luke Smith

