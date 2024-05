Verstappen dédramatise le départ de Newey : "Je ne suis pas déçu"

Sa première prise de parole était très attendue. Au lendemain de l'officialisation par Red Bull du départ d'Adrian Newey, effectif début 2025, Max Verstappen a été assailli de questions, jeudi, dans le paddock de Miami. Le contexte brûlant autour de son écurie, secouée depuis le début de l'année par les luttes intestines et l'affaire Horner, place le triple Champion du monde en titre sous le feu des projecteurs hors de son cockpit en dépit de sa domination en piste.

Si son père, Jos Verstappen, a lancé une première banderille dès mercredi, quelques heures seulement après la nouvelle, le comportement du Néerlandais était scruté, lui qui avait par exemple lié sans ambigüité son avenir à celui d'Helmut Marko en mars dernier. Allait-il afficher le même ton dans ses propos, lui qui avait également souligné l'importance de voir chaque élément clé rester en place ? "J'ai appris à ne pas toujours tout dire dans les médias, parce que ça ne profite à personne, ni à moi-même", a-t-il prévenu en donnant son sentiment sur la décision d'Adrian Newey.

"Depuis qu'il a commencé chez Red Bull, Adrian a été incroyablement important pour les succès décrochés", commence-t-il. "Je pense qu'au fil du temps, son rôle a un peu changé. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il fait. Je ne dis pas qu'il ne fait rien, mais son rôle a évolué. Beaucoup de gens importants sont arrivés dans l'équipe, ce qui a renforcé tout le département. Et j'aurais bien sûr préféré qu'il reste, car on peut toujours compter sur son expérience. Même personnellement, c'est quelqu'un de génial pour discuter et sur qui compter. Il est brillant, intelligent, et il parle au pilote pour interpréter ensuite ce qu'il imagine sur la voiture."

"Mais je crois aussi vraiment que l'équipe technique que nous avons au-delà d'Adrian est très, très forte. Et ils l'ont montré ces dernières années avec la compétitivité de la voiture. Alors de l'extérieur ça paraît dramatique, mais je pense qu'en fait, ce qui se passe dans l'équipe ne l'est pas autant."

Je n'ai besoin de convaincre personne, car si quelqu'un veut vraiment partir, il doit partir.

Assurant qu'il n'est "pas déçu" car en capacité de comprendre le choix de son directeur technique, Max Verstappen précise également qu'il n'a pas cherché à intervenir pour tenter d'empêcher à tout prix son départ.

"Je n'ai besoin de convaincre personne, car si quelqu'un veut vraiment partir, il doit partir", justifie-t-il. "C'est ce que je lui ai écrit. On discute, ce n'est pas comme si on ne se parlait plus. Mais s'il pense que c'est la bonne décision pour lui et sa famille, ou qu'il cherche un autre défi, ou autre chose, il doit le faire. La F1 est un lac aux requins, chacun pense à soi, je le sais, je ne suis pas stupide, donc tout va bien."

"Est-ce que j'aurais aimé qu'il reste ? Oui, c'est certain. Mais s'il me dit qu'il cherche un défi différent et qu'il en a terminé avec l'équipe, ce n'est pas comme s'il était venu sans rien accomplir et qu'il repartait. Il a fait tellement, nous sommes reconnaissants pour ça. Il a fait partie de l'équipe pendant 19 ans. Après ça, dire 'Je veux faire autre chose', c'est normal. Mais on ne peut pas nier que l'on aurait probablement préféré qu'il reste."

Parmi les questions qui se posent figure celle autour de l'avenir d'autres membres importants de l'écurie qui pourraient être tentés d'imiter Adrian Newey. Une tendance à laquelle ne croit pas vraiment le pilote néerlandais, qui admet toutefois qu'il ne peut pas "parler à la place des autres".

"Je pense que tout le monde est content dans son rôle actuellement", observe-t-il. "Et qui sait ce que ça va faire dans l'équipe avec le départ d'Adrian ? Ça pourrait ne pas être négatif, qui sait ? Ce n'est pas contre Adrian, mais on voit beaucoup d'entreprises ou de sports où parfois, quand quelqu'un qui était là depuis longtemps s'en va soudainement, ce n'est pas toujours négatif. Peut-être que ça permettra de promouvoir un jeune talent. Il n'y aura jamais un autre Adrian, évidemment. Et tant mieux, car ce serait ennuyeux que tout le monde soit comme lui. Alors il faut apprécier à sa juste valeur ce qu'il a fait pour l'équipe."

