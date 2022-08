Verstappen "dégoûté" par les fans brûlant des casquettes Hamilton

Charger le lecteur audio

Ces dernières semaines, en marge des Grands Prix de Formule 1 en Autriche et en Hongrie, plusieurs vidéos et photos sont apparues sur Internet montrant des fans, principalement de Max Verstappen et Red Bull, brûler en public des produits dérivés aux couleurs de Lewis Hamilton et de Mercedes.

Dans le même temps, signe d'une ambiance qui semble se dégrader progressivement aux abords des circuits depuis plusieurs mois, des exemples d'agressions sexuelles, de chants homophobes et d'injures racistes ont notamment été rapportés du côté de Spielberg. La discipline a décidé de s'engager dans un combat contre le harcèlement et les agressions après les faits survenus là encore au Red Bull Ring, où les supporters orange étaient présents en masse, avec une campagne intitulée "Drive it Out".

Interrogé après le GP de Hongrie, qu'il a remporté, Max Verstappen a condamné le comportement des fans qui agissaient de la sorte, après avoir lui-même vu une des vidéos en question : "Oui, c'est bien sûr inacceptable. Je veux dire, ces individus... Non, je ne suis absolument pas d'accord avec ça parce que c'est tout simplement dégoûtant."

"Mais dans l'ensemble, je pense que la majorité des fans ont beaucoup applaudi tous les pilotes tout au long de la course et sur le podium, [et] je crois que c'est comme ça que ça doit être. Et oui, ces vidéos, ou cette vidéo, de produit dérivé brûlé, je trouve ça dégoûtant."