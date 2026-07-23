Verstappen dénonce une F1 2026 qui pénalise les pilotes plus rapides

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Publié:
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Franco Colapinto, Alpine

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30

Au lendemain du Grand Prix de Belgique, la gestion de l'énergie est redevenue le principal sujet de discussion dans le paddock de Budapest. Les critiques formulées par Oscar Piastri à Spa ont notamment remis en lumière le fonctionnement des nouvelles unités de puissance 2026 et de leurs algorithmes adaptatifs.

Ces derniers apprennent progressivement du style de pilotage de chaque pilote. Résultat : une variation infime dans les commandes du pilote, mais aussi des paramètres indépendants de sa volonté comme le vent ou le niveau d'adhérence, peut modifier la façon dont l'énergie est déployée plus tard dans le tour.

Lire aussi :

Critique de la réglementation 2026 depuis ses débuts, Max Verstappen reconnaît toutefois commencer à fatiguer de répéter les mêmes reproches chaque semaine. En Belgique, il avait même plaisanté en affirmant que certaines personnes pourraient finir par lui "tirer dessus" s'il continuait à s'en prendre au règlement.

Une remarque qu'il a tenue à relativiser en Hongrie, expliquant qu'il s'agissait d'une "plaisanterie". Le pilote Red Bull estime toutefois que ses critiques, balayées d'un revers de main en début de saison, commencent aujourd'hui à trouver un écho.

"Cela fait longtemps que je donne mon avis sur cette réglementation", déclarait-il ce jeudi. "Au début, la plupart des gens disaient : 'Il se plaint encore, il devrait se taire.' Mais je dois dire que, lors des dernières courses, de plus en plus de personnes voient les mêmes choses que celles que j'avais anticipées depuis longtemps. Et ce n'est pas parce que je ne gagne plus. C'est simplement parce que je tiens au produit."

Les pilotes les plus rapides pénalisés par les F1 2026 ?

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pour Verstappen, le principal problème est que les pilotes les plus rapides ne sont plus récompensés lorsqu'ils gagnent du temps en virage : "Tout tourne autour de votre manière d'utiliser l'accélérateur. Si vous êtes plus rapide dans un virage, vous allez parfois perdre davantage dans la ligne droite qui suit. Ce n'est évidemment pas comme cela que les choses devraient fonctionner."

"Dans n'importe quelle autre discipline du sport automobile, si vous gagnez du temps en virage, c'est simplement du temps gagné au tour. Vous n'êtes pas ensuite pénalisé dans la ligne droite. Aujourd'hui, il faut constamment réfléchir : 'Je dois utiliser un autre rapport, modifier mon freinage ou ma manière de remettre les gaz'."

Selon lui, c'est précisément ce qui explique pourquoi les écarts entre équipiers se sont autant resserrés cette saison : "En réalité, cela neutralise une grande partie du temps au tour. C'est aussi pour cela que l'on voit autant de batailles serrées entre les équipes, mais aussi entre équipiers."

"Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas faire la différence. On ne vous autorise plus à faire la différence, parce que vous serez pénalisé dans la ligne droite suivante."

Parfois, c'est même assez drôle. Vous voyez deux pilotes se battre devant vous, ils utilisent leur batterie, et vous les dépassez simplement sans rien faire.

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Si le Hungaroring devrait être moins concerné par ce phénomène que Silverstone ou Spa grâce à un tracé moins exigeant sur le plan énergétique, Verstappen estime que cela ne change rien au problème de fond.

Le Néerlandais, élu auteur du dépassement du mois après son attaque sur Lewis Hamilton en Autriche, avait d'ailleurs résumé avec humour la situation lorsqu'on lui avait demandé sur le podium comment il avait réussi sa manœuvre : "J'ai appuyé sur mon bouton boost et, d'un coup, j'avais un peu plus de puissance que Lewis."

La Formule 1 avait supprimé cette séquence de ses propres réseaux sociaux. Mais pour Verstappen, cette plaisanterie reflète parfaitement la réalité des dépassements en 2026.

"C'est très différent. Personnellement, je n'apprécie pas vraiment", ajoutait-il. "Parfois, c'est même assez drôle. Vous voyez deux pilotes se battre devant vous, ils utilisent leur batterie, et vous les dépassez simplement sans rien faire. Vous les passez dans la ligne droite suivante, littéralement sans rien faire. Ce n'est pas comme cela que les choses devraient fonctionner."

"Avec ces ailerons mobiles ouverts presque partout, on réduit énormément la traînée lorsqu'on suit une autre voiture. Je comprends pourquoi cela a été fait, mais je préfère profiter de l'aspiration puis tenter un dépassement au freinage. Aujourd'hui, le dépassement se fait parfois au milieu de la ligne droite, ce qui est assez étrange."

"Les vrais passionnés de course automobile comprennent le problème. Ceux qui ne suivent pas vraiment ce sport trouvent cela spectaculaire parce qu'ils voient davantage de dépassements. Mais ce n'est pas de la vraie course. Ce n'est pas ce qu'est le sport automobile."

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