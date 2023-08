Verstappen doute : le style de vie F1 "en vaut-il encore la peine ?"

Max Verstappen a déjà, par le passé, fait part de ses inquiétudes au sujet du programme de plus en plus chargé des pilotes F1, dans le contexte d'un calendrier qui, année après année, s'allonge et devrait culminer l'année prochaine à 24 Grands Prix. En plus de cela, les week-ends au format sprint, qui ajoutent des contraintes et jusqu'à six courses supplémentaires par saison, semblent devoir se démocratiser.

Dans une nouvelle interview pour la publication néerlandaise De Telegraaf, le double Champion du monde en titre s'est publiquement interrogé sur l'intérêt de rester impliqué dans le championnat si cette tendance ne fait que s'accentuer. "Je suis inquiet pour la discipline que j'ai toujours appréciée", déclare Verstappen, dont le contrat avec Red Bull en F1 court jusqu'en 2028.

"C'est toujours le cas, mais seulement dans une certaine mesure. Ce n'est pas que je sois totalement opposé au changement, comme certains le prétendent. Mais ces changements doivent profiter à la Formule 1. Pourquoi faut-il changer les choses lorsqu'elles fonctionnent bien ? Je pense que la séance de qualifications traditionnelle est un excellent format, il ne faut pas que tout tourne autour de l'argent."

"Les gens peuvent penser : 'Il gagne beaucoup d'argent, de quoi se plaint-il ?' Mais il s'agit de bien-être, de la façon dont vous vivez les choses et non de votre salaire. J'ai l'impression de devoir en faire trop et de négliger d'autres choses [que j'aime faire], alors je me demande parfois si cela en vaut encore la peine."

Je perds plus d'un mois par an à cause du marketing. Max Verstappen

Verstappen assure que sa critique ne s'appuie pas que sur le nombre de courses, mais également sur la question des activités hors piste qui accompagne son rôle, allant jusqu'à affirmer qu'il perd "un mois par an" avec les activités marketing de Red Bull. "[Les déplacements] ne sont pas le plus gros problème. C'est plutôt toutes les activités supplémentaires que j'ai à faire", explique-t-il.

"Les jeudis des week-ends de course peuvent être très longs en fonction de l'endroit où nous nous trouvons et, en dehors des Grands Prix, il y a beaucoup de travail en simulateur. Par exemple, je perds plus d'un mois par an à cause du marketing. À un moment donné, vous n'avez plus envie de faire tout ça."

De là à quitter la F1 avant même la fin de son contrat actuel, notamment si Red Bull manque le tournant de la réglementation 2026 ? "Il faudrait que les choses aillent vraiment mal pour que cela arrive", tempère Verstappen. "Je ne m'attends pas à ce que l'équipe chute à ce point, avec tous les gens formidables que nous avons."

"Mais dans cette discipline, il est toujours possible de ne pas être aussi compétitif. Cela dépend des attentes, mais oui, je ne me vois pas évoluer en milieu de peloton pendant trois ans. Dans ce cas, je préférerais rester à la maison ou faire autre chose. Mais encore une fois, je ne m'attends pas à ce que cela se produise."

Lire aussi : Marko : Verstappen mettrait une AlphaTauri en pole sous la pluie

Avec Filip Cleeren