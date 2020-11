Verstappen égratigne Albon, Red Bull attendra jusqu'au bout

Après avoir constamment repoussé l'échéance, Red Bull Racing ne modifiera plus son calendrier quant au choix de son second pilote pour la saison prochaine. Le podium signé par Alexander Albon à Bahreïn dimanche n'aura pas d'influence immédiate sur la décision tant attendue, pas plus que sa grosse sortie de piste survenue vendredi lors des essais libres. Le Thaïlandais a encore deux Grands Prix pour convaincre, se sachant sous pression alors que Red Bull n'a pas manqué ces dernières semaines d'évoquer la possibilité de recruter Nico Hülkenberg ou Sergio Pérez pour 2021. L'Allemand comme le Mexicain étant libres et sans autre solution, l'écurie de Milton Keynes va continuer de jouer la montre.

Peinant à suivre le rythme de son coéquipier Max Verstappen depuis le début de la saison, Albon a décroché à Sakhir son deuxième podium avec Red Bull, profitant de l'abandon malheureux de Sergio Pérez suite à une casse moteur dans les derniers tours de la course. Si le résultat a offert à Red Bull son premier double podium depuis trois ans, Verstappen n'a pas manqué de rappeler l'écart de performance avec son voisin de garage. "Je ne crois pas que ce soit très bien quand on pilote à 30 ou 40 secondes de son coéquipier", a lancé le Néerlandais au micro de Ziggo Sport. "Je peux être franc à ce sujet, n'est-ce pas ? C'est dommage pour Checo aussi, car il a fait une course très solide. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien pour Alex qu'il décroche un podium."

Au sommet de l'écurie autrichienne, le discours officiel ne varie toujours pas après un week-end où Albon a donc alterné le pire et le meilleur. "Je pense qu'Alex a fait une bonne course", estime le directeur d'équipe Christian Horner. "Sergio a été malchanceux et Alex en a profité, et c'est ce que nous avons besoin de voir de sa part. Il s'est solidement repris après vendredi. Après sa sortie de piste, il s'est qualifié quatrième et il était là pour profiter de la malchance de Sergio et finir sur le podium. C'est notre premier double podium depuis le Japon 2017, notre premier podium à Bahreïn depuis 2013, donc je pense que c'était une bonne journée pour Alex."

Le week-end prochain à Bahreïn puis la semaine suivante à Abu Dhabi, Albon devra confirmer s'il veut conserver sa place aux côtés de Verstappen l'an prochain. "Aucune décision ne sera prise avant la fin du dernier Grand Prix", insiste Horner. "Nous lui donnons chaque opportunité, nous voulons qu'il réussisse. Nous avons été clairs sur ce point depuis le début, et des journées comme ça l'aident, mais il y a encore deux Grands Prix."