Verstappen enjoint Norris à persévérer avec McLaren : "J'ai eu mes doutes"

En 91 Grands Prix chez McLaren, Lando Norris reste sans victoire. Cette plus haute marche du podium, Norris l'a frôlée à quelques reprises avec la légendaire écurie britannique, dont il est un pur produit, mais c'est l'arbre qui cache la forêt : McLaren n'a pas joué le titre mondial depuis 2012. Abonnée au fond de grille en 2015 et en 2017, l'équipe a par la suite connu une progression rapide qui plafonne toutefois depuis quelques années, et elle a même tendance à régresser. Troisième du championnat des constructeurs en 2020, elle n'est plus que la sixième force du plateau.

Jusqu'ici, Lando Norris a toujours rejeté les avances des autres écuries, mais il ne serait pas étonnant qu'il soit pris d'une envie d'ailleurs. Max Verstappen lui déconseille toutefois de quitter la structure de Woking.

"Si Lando était dans une voiture capable de gagner des courses, il gagnerait", affirme Verstappen. "C'est aussi simple que ça. Il faut rester fidèle et croire au processus engagé. Les gens peuvent dire 'Ouais, on y croit', mais il faut vraiment y croire. Il faut vraiment savoir et voir que l'on attire les bonnes personnes pour créer une écurie victorieuse. Il faut vraiment tout mettre en place. Et j'ai fait confiance à notre processus dans cette optique."

Lando Norris (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull)

Ce n'est évidemment pas comparable, mais Verstappen lui-même s'est posé la question de quitter Red Bull, n'ayant remporté "que" dix victoires lors de ses cinq premières saisons au sein de la structure de Milton Keynes – surtout quand elle s'est alliée avec Honda malgré les difficultés précédentes du motoriste nippon.

"Bien sûr, j'ai parfois été sceptique quant à un nouveau partenaire moteur, je me suis demandé si ça allait marcher", confie le Néerlandais. "Mais après, on voit comme ils sont déterminés à réussir. J'ai parfois eu mes doutes, je ne savais pas si ça allait marcher. Bien sûr, je me suis parfois dit que je devrais peut-être partir. Mais en même temps, ces années-là, je progressais beaucoup en tant que pilote."

"Et tu n'oublies jamais qui t'a mis en F1 au début. Je trouve qu'il faut être loyal vis-à-vis de ça. Les gens disent parfois que l'herbe est plus verte ailleurs, mais la plupart du temps, elle ne l'est pas. Et je pense qu'il est très important de se rappeler ce genre de choses dans de telles situations."

Pour sa part, Norris a précédemment réaffirmé sa loyauté vis-à-vis de son écurie actuelle : "Par moments, c'est dur car j'ai l'esprit de compétition et je veux gagner. Bien sûr, on se demande parfois ce que l'on pourrait faire pour se mettre dans cette position plus tôt. Mais je suis très à l'aise avec ma situation actuelle. Je fais confiance à l'équipe… et c'est le plus important pour moi : me donner cette confiance, mais aussi que l'équipe l'ait en même temps."