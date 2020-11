Verstappen entre les Mercedes mais très prudent pour la suite

Deuxième de la seconde séance d'essais libres à Bahreïn, Max Verstappen est parvenu à s'intercaler entre les deux Mercedes, concédant toutefois plus de trois dixièmes à Lewis Hamilton, qui s'est montré le plus rapide aussi bien en EL1 qu'en EL2. En quête d'un meilleur équilibre sur sa RB16, le pilote Red Bull est modérément optimiste à l'issue d'une journée qu'il estime néanmoins positive.

Les EL1 ne lui ont pas vraiment été utiles pour la suite du week-end puisque, dans des conditions peu représentatives, Red Bull Racing avait axé son roulage sur des tests qui se sont avérés satisfaisants en vue de développements futurs. "J'ai perdu quelques tours", précise Verstappen en faisant allusion à ce programme.

"La deuxième séance d'essais était bonne", explique en revanche le Néerlandais. "Il reste des choses à comprendre mais c'était globalement un vendredi positif. Ça va devenir plus clair mais on peut vraiment voir qu'ils [Mercedes] sont à nouveau rapides ici. Il n'y a pas de surprise à ça, mais de notre côté, nous devons nous concentrer sur le fait de trouver le meilleur équilibre sur la voiture. Puis nous concentrer sur la course, car c'est assez compliqué avec les pneus ici. Il y a énormément de différences tour après tour. Il y a encore des choses à analyser pour la performance en qualifications. Mais on ne veut pas non plus se focaliser totalement sur les qualifications, car en course ce sera assez agressif pour les pneus."

Interrogé sur l'équilibre parfois précaire de sa monoplace, un phénomène devenu récurrent cette année, Verstappen concède que "ce n'est jamais parfait" et que les progrès demeurent limités dans ce domaine : "On peut toujours trouver des choses qui font que l'on pense que c'est mieux, mais ce n'est pas grand-chose."

Apparemment peu convaincu de pouvoir briller dans l'exercice du tour rapide samedi, Verstappen mise donc davantage sur la course et sur la stratégie qu'il faudra appliquer avec des gommes mises à rude épreuve sur le circuit de Sakhir. C'est sur ce point aussi que s'appuie son équipe dans l'espoir de donner un peu de fil à retordre à Mercedes.

"Ils semblent très forts, mais je crois que ce soir, le rythme sur les longs relais avec Max était plutôt bon", estime Christian Horner, directeur de l'écurie autrichienne. "Le circuit est encore vert, il faut encore de la gomme. Il y a de la Formule 2 ici ce week-end et ça va aider. En rythme de course nous devrions être assez bons."

Top 5 des EL2