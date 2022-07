Verstappen : "Les évolutions Red Bull ne sont pas conçues pour moi"

Charger le lecteur audio

"Je crois que le développement de la voiture est… Je ne suis pas aussi à l'aise avec qu'au début, disons-le ainsi. […] C'est juste qu'elle s'éloigne de moi par rapport à l'aisance que j'avais au début." Sergio Pérez l'a fait savoir cette semaine, il n'est pas satisfait de l'évolution de la Red Bull RB18 vis-à-vis de son style de pilotage. La monoplace serait-elle développée de manière plus favorable au fer de lance de l'écurie, Max Verstappen ?

Red Bull l'a déjà nié par la voix de son ingénieur en chef Paul Monaghan : "Je ne suis pas au courant que nous ayons délibérément fait quelque chose pour rendre la voiture moins à son goût. […] Il se peut qu'en déployant les outils, il ait été plus facile pour Max de les adopter. Peut-être que ses réglages lui conviennent mieux que ceux de Checo. Mais ce n'est pas comme si les paramètres de la voiture étaient figés et que Checo ne pouvait changer ses réglages pour qu'ils lui conviennent à nouveau."

C'est désormais Verstappen qui a été interrogé à ce sujet, et sans surprise, le son de cloche est similaire. "De manière générale, je pense que nous essayons toujours de rendre la voiture plus rapide, et quoi qu'ils apportent à la monoplace, il faut s'y adapter", souligne le Champion du monde en titre. "C'est certainement ce que je fais. Bien sûr, je dis ce que j'aimerais pour ma voiture en général, mais les évolutions sur la voiture ne sont pas conçues spécialement pour moi. Elles apportent simplement plus de rythme."

Max Verstappen (Red Bull)

Verstappen n'est pas pour autant ravi de l'évolution de la Red Bull, qui dépasse encore le poids minimal de 798 kg. Le Néerlandais a arraché la pole position au Grand Prix d'Autriche, mais avec seulement trois centièmes d'avance sur la Ferrari de Charles Leclerc, et déplorait déjà un manque de performance en qualifications le mois dernier.

Lorsque Motorsport.com lui demande si Red Bull a progressé en qualifications sans nuire à son rythme de course, Verstappen répond : "Je pense que nous sommes encore un peu… je dirais, pas exceptionnels en qualifications. Mais ce n'est pas seulement lié à la voiture, nous sommes encore un peu lourds. Alors forcément, quand on enlève toute l'essence, c'est simplement une limite que nous avons. Il faut encore que nous perdions du poids avec la voiture, et nous travaillons là-dessus."

"Mais j'imagine que c'est pour ça qu'en course ça pose un peu moins problème, tout d'abord car on ne peut pas attaquer comme en qualifications. Cela aide sûrement un peu vis-à-vis des caractéristiques de la voiture. Ce problème de poids est un peu moins visible avec un réservoir plein."

En revanche, Verstappen a aisément maîtrisé le sprint ce samedi pour s'imposer devant les Ferrari. Il est cependant loin de crier victoire quant à la course à venir ce dimanche : "[Les pilotes Ferrari] ont aussi eu une petite bataille au début de la course. J'ai donc pu creuser l'écart puis le contrôler. Mais on voyait en fin de course que nos rythmes étaient très similaires. Je m'attends donc à ce que la course soit serrée."

Propos recueillis par Matt Kew