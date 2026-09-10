Verstappen prend Tsunoda et Lawson en exemple pour tacler les F1 2026

Même s'il a, depuis quelques mois, cessé d'en faire le centre de son discours public, Max Verstappen ne manque jamais de critiquer les F1 version 2026 quand l'occasion se présente.

La réglementation introduite cette saison a grandement polarisé les opinions en faisant de la gestion d'énergie la pierre angulaire de la performance, que ce soit sur un tour ou sur une course entière. Avec des batteries dont la capacité est quasiment la même que les saisons précédentes, mais une parité entre puissance thermique et électrique, les monoplaces actuelles ont tendance à être voraces en énergie électrique.

Or, suivant les circuits, cette caractéristique est plus ou moins envahissante. Quand la récupération d'énergie est facilitée par un tracé où il y a suffisamment de zones de recharge, l'impact sur le pilotage tel qu'il était pratiqué auparavant est limité. En revanche, sur les pistes dites "pauvres en énergie", il faut une gestion au cordeau et un pilotage parfois contre-intuitif pour s'en sortir au mieux.

Cela a suscité énormément de critiques dans les premiers mois de la réglementation et chaque arrivée de la F1 sur un circuit où la récupération d'énergie est faible est l'occasion de le rappeler, comme la semaine passée à Monza. Toutefois, des modifications réglementaires introduites dès cette saison ont contribué à lisser les choses et, à l'avenir, le règlement va évoluer pour tendre, en 2028, vers une répartition à 60-40 de la puissance en faveur du moteur thermique.

Malgré ses importantes critiques de la F1 actuelle, et le fait qu'il a souvent lié lui-même son avenir dans le championnat au plaisir qu'il prendrait au volant, Verstappen a prolongé son contrat avec Red Bull alors même que le cycle réglementaire actuel doit au minimum courir jusqu'à 2030.

Quand, dans un entretien pour la BBC, il lui est demandé ce qui l'avait convaincu de rester malgré une formule qui ne lui plaît guère, le Néerlandais a répondu : "L'espoir que cela s'améliore à l'avenir. Il faut accepter la situation telle qu'elle est actuellement. Il y a toujours cet amour pour ce sport. Pas pour le pilotage en ce moment, mais pour ce sport."

"J'adore la compétition, naturellement. J'espère simplement que dans les années à venir, d'ici 2030, les choses ne feront que s'améliorer. Et il faudra commencer à tirer le meilleur parti de la situation, car ces règles sont en vigueur pour les quatre ou cinq prochaines années."

Verstappen et les exemples Tsunoda/Lawson

Yuki Tsunoda et Max Verstappen Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Interrogé sur ce qui fait que les moteurs hybrides actuels nuisent, selon lui, aux capacités des meilleurs pilotes, Verstappen ajoute : "Dans l'histoire de ce sport, normalement, le pilote qui s'engage le plus, qui freine le plus tard, qui accélère plus tôt, qui prend des risques à grande vitesse, est récompensé, car c'est ainsi qu'on gagne du temps dans les virages."

"Mais aujourd'hui, on passe son temps à se dire : 'Dans ce virage, je vais peut-être devoir me retenir un peu. Accélérer plus tard. Ou freiner plus tôt. Ou lever le pied. Et je gagnerai ainsi en vitesse de pointe'. Des choses comme ça. C'est tellement contre nature. Ce n'est vraiment pas comme ça que ça devrait se passer."

Puis, il s'appuie sur les exemples récents des remplacements de Isack Hadjar, blessé, par Liam Lawson chez Red Bull et celui du Néo-Zélandais par Yuki Tsunoda chez Racing Bulls : "Sans vouloir manquer de respect - et j'espère que personne ne s'en offusquera - mais regardez Yuki."

"Il a pris le volant de la voiture [lors du Grand Prix des Pays-Bas]. Il ne l'avait jamais pilotée auparavant. Il est immédiatement compétitif. Liam passe de la Racing Bulls à la Red Bull – et est immédiatement compétitif. C'est parce que ces voitures sont insensibles aux actions du pilote", assène-t-il alors.

Pour autant, il nuance immédiatement son discours : "Oui, bien sûr, il faut tout de même réaliser un bon tour. Et il faut tout donner. Les pilotes les plus rapides seront toujours devant. Mais c'est vraiment, vraiment limité, comme si on était étranglé ou quelque chose comme ça. On est entravé."