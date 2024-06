Verstappen souhaiterait des F1 "100 à 150 kg" moins lourdes

La question du poids des voitures est particulièrement sensible actuellement car depuis l'arrivée des motorisations turbo hybrides, la partie électrique représente une masse difficilement compressible en raison des batteries ; aujourd'hui encore, à la troisième saison du cycle réglementaire actuel, certaines voitures sont encore en surpoids.

Et la réglementation moteur 2026, dont les principaux éléments ont été arrêtés en 2022, voit une augmentation de l'électrification, avec une puissance à parts égales entre les blocs thermique et électrique, ce qui augmente encore le poids consacré au stockage de l'énergie récoltée avant d'être déployée. À cela s'ajoute d'autres problématiques, comme celle encore plus importante du renforcement permanent de la sécurité.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, celebrates on track after winning the race Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Quand il lui a été demandé si cette cure d'amaigrissement pouvait suffire à combler les attentes des pilotes et à offrir une expérience de pilotage plus intéressante, Verstappen de répondre : "Il faudrait au moins 100-150 kg [de moins]. Pour l'instant, avec la manière dont les choses se passent actuellement, ce n'est bien entendu pas possible. Mais ça a également à voir avec le moteur, pas vrai ? C'est lié au moteur et aux batteries... C'est très lourd, long, et large."

"Aujourd'hui, c'est un vœu pieux, mais c'est certainement ce dont nous avons besoin, pour rendre la voiture plus agile et probablement un peu plus fun [à piloter]. La sécurité a beaucoup alourdi [les voitures], ce qui est évidemment une bonne chose, mais je suis sûr que nous pourrions faire les choses un peu différemment. Cela dépend des règles que vous rédigez."

Les F1 version 2026 ne seront plus dotées du DRS que l'on connaît aujourd'hui. En lieu et place, il y aura d'un côté de l'aérodynamique active , qui permettra à tous les pilotes de débraquer les ailerons dans certaines lignes droites pour gagner en vitesse de pointe, et de l'autre le "manuel override" , sorte de boost de puissance électrique disponible pour les pilotes qui se trouvent derrière d'autres concurrents.

Sur ce dernier dispositif, Verstappen a déclaré : "Je ne sais pas à quel point ça va être efficace. Je n'ai pas encore regardé ça." Puis sur le ton de l'humour, en référence à Mario Kart, il a ajouté : "Peut-être qu'il faut quelques bananes, et une carapace rouge..."

Avec Ronald Vording et Ewan Gale