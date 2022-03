Verstappen : Les F1 2022 moins "incontrôlables" dans l'air sale

Charger le lecteur audio

La F1 a remanié son Règlement Technique pour la saison 2022 en se concentrant sur la réduction des perturbations aérodynamiques, aussi connues sous le nom d'"air sale", générées par les voitures et empêchant les pilotes de se suivre de près en virage. En d'autres termes, le championnat vise à augmenter le nombre de combats roue contre roue cette année.

Pendant les essais de Barcelone, qui se sont tenus le mois dernier, une poignée de pilotes ont simulé des combats en piste afin de voir l'étendue de ces changements. Bien qu'ils aient été rares, les premiers retours ont été positifs. Quelques semaines plus tard, pour les essais de Bahreïn, les passes d'armes se sont multipliées, donnant une meilleure lecture du comportement des nouvelles F1 dans les turbulences.

Auteur du meilleur temps de ces essais, Max Verstappen a estimé qu'un bon pas en avant avait été réalisé et a remarqué que sa voiture n'était plus aussi déséquilibrée. "Je pense que c'est mieux", a-t-il indiqué samedi à Bahreïn. "Au moins, c'est mieux que l'an dernier, lorsque l'on avait soudainement du sous-virage ou beaucoup de survirage en suivant quelqu'un. C'était incontrôlable. Quand je suis derrière une voiture maintenant, je remarque que je perds en appui mais c'est sur l'avant et l'arrière. Cela rend donc les choses plus prévisibles et gérables pour les pilotes."

Max Verstappen, Red Bull RB18

Le changement de philosophie de la voiture a également entraîné un changement dans les styles de pilotage, en grande partie dû à l'augmentation du poids ayant rendu les voitures moins agiles dans les virages lents. Mais le pilote Red Bull n'a pas eu l'impression que les voitures étaient plus difficiles à maîtriser.

"Ça dépend aussi de l'équilibre de la voiture, bien sûr", a précisé Verstappen. "Si l'on avait beaucoup de sous-virage ou de survirage l'an dernier, c'était difficile de piloter cette voiture. C'est difficile de piloter n'importe quelle voiture à la limite donc je pense que c'est à peu près pareil."

Le Champion du monde pense-t-il que les F1 seront plus agréables dans les années à venir ? L'intéressé a répondu : "Ça dépend un peu des circuits sur lesquels nous nous rendons. Ces voitures sont beaucoup plus lentes dans les virages lents parce qu'elles sont plus beaucoup plus lourdes. Sur un circuit comptant plusieurs virages lents, c'est moins fun pour nous [les pilotes]. Mais si nous allons sur des circuits avec beaucoup de virages rapides, le pilotage de la voiture est vraiment amusant."

Propos recueillis par Ronald Vording