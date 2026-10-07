Verstappen favorable à un système de dépassement type IndyCar en F1

Le règlement 2026 de Formule 1 était censé inaugurer une nouvelle ère de courses durables et ultra-efficaces, avec une répartition de puissance équilibrée entre le moteur thermique et le système électrique. Mais si l'on en croit Max Verstappen, le championnat a pris la mauvaise direction.

Lors d'une intervention dans le podcast "P1 with Matt & Tommy", le Néerlandais s'est vu poser une question simple : s'il pouvait modifier une seule règle en Formule 1, laquelle choisirait-il ?

Sans hésiter un seul instant, le quadruple champion du monde a donné une réponse susceptible de ravir une partie des puristes du sport automobile : abandonner les V6 turbo hybrides, lourds et complexes, et revenir aux V8 atmosphériques.

La Formule 1 n'a plus entendu le rugissement assourdissant d'un V8 depuis la fin de la saison 2013, juste avant le début de l'ère controversée des blocs hybrides. Depuis lors, les monoplaces ont pris un poids considérable et dépendent fortement de la gestion de la batterie.

Interrogé sur le changement de règle qu'il souhaiterait voir adopter, Verstappen a immédiatement pointé du doigt le groupe motopropulseur.

"Dans l'immédiat, il faut revenir à un moteur V8", a déclaré Verstappen sans détour.

Pour lui, le retour aux V8 ne relève pas seulement d'une nostalgie pour des voitures plus bruyantes ; il s'agit d'une solution fondamentale aux problèmes de poids et de comportement de la génération actuelle.

"Ça résoudrait tellement de choses", a-t-il expliqué. "Un vrai V8 est bien meilleur dans tous les cas de figure, notamment en termes de comportement ; il est plus léger et beaucoup plus agréable à piloter en course."

Un "push to pass" avec le V8

L'aspect le plus remarquable du projet "V8" de Verstappen réside peut-être dans sa solution pour les dépassements à l'ère moderne.

De 2011 à 2025, la Formule 1 s'est appuyée sur le Drag Reduction System (DRS) - un flap mobile au niveau de l'aileron arrière qui réduit la traînée - pour permettre des dépassements dans les lignes droites. Il a depuis été remplacé par le "mode overtake".

Verstappen estime qu'une voiture plus légère équipée d'un moteur V8, associée à une petite assistance électrique similaire à celle des IndyCar, pourrait enfin mettre un terme définitif aux aides aux dépassements actuelles de la discipline reine.

"Et si l'on a besoin d'une minuscule batterie pour un 'push to pass', ce qui nous permettrait de ne plus avoir besoin du DRS, ça me convient", a suggéré Verstappen.

Selon lui, un système manuel de "push to pass" donne au pilote le contrôle nécessaire pour effectuer des manœuvres audacieuses au freinage, plutôt que de simplement dépasser sans effort un rival à mi-ligne droite grâce à l'ouverture d'un flap.

"C'est suffisamment puissant pour permettre un dépassement, mais c'est en fin de ligne droite qu'il faut tenter le coup", a-t-il noté, ajoutant que parfois, le DRS était "bien trop puissant à certains endroits".

Alors que la F1 vise un retour à des moteurs V8 à partir de 2030, la configuration idéale de Verstappen reste "old school".

"Dans mon monde idéal, un V8, un V10 - mais j'imagine que ce sera plutôt un V8 de nos jours - ce serait formidable. C'est beaucoup plus amusant à piloter", a conclu Verstappen. "Et puis, si l'on ajoute, par exemple, une petite batterie pour une sorte de 'push-to-pass', alors je pense que ça ira très bien."