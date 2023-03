Suite au cas Verstappen, la FIA change une règle sur la sortie des stands

Charger le lecteur audio

Après la troisième place de Max Verstappen à Monte-Carlo, alors que son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez, l'emportait, les deux pilotes avaient fait l'objet d'une réclamation de Ferrari pour avoir franchi la ligne de sortie des stands. Lors d'un changement de pneus précoce sur la piste humide mais séchante, les deux ont été aperçus sur les images embarquées faisant un écart vers la ligne jaune de sortie des stands que les pilotes ne sont pas autorisés à franchir.

Suite aux réclamations de Ferrari, les commissaires de la FIA ont enquêté sur la question après la course et ont finalement décidé qu'aucun des deux pilotes n'avait commis d'infraction. Alors qu'il a été rapidement établi que Pérez n'avait pas touché la ligne, Verstappen a été innocenté en dépit du fait qu'il ne soit pas resté d'un côté de la ligne ; une infraction qui valait auparavant des pénalités aux pilotes.

La décision de blanchir Verstappen s'est basée sur un changement de formulation dans le Code Sportif International de la FIA pour 2022 qui disposait qu'à la sortie des stands, un pilote ne devait pas "franchir" la ligne. Les commissaires ont expliqué à l'époque : "Dans cette situation, la voiture n'a pas 'franchi' la ligne, elle aurait dû avoir une roue pleine à la gauche de la ligne jaune pour le faire."

L'interprétation de ce que "franchir" la ligne signifiait avait alors déclenché un certain malaise chez les pilotes, car elle leur donnait de fait le feu vert pour désormais faire dériver une roue assez loin au-delà de la ligne si nécessaire pour défendre des positions. Or, cela pouvait avoir de graves conséquences sur la sécurité, notamment sur des circuits étroits comme à Monaco.

Dans le but d'améliorer la situation, la FIA a mené des discussions pendant l'hiver et a modifié la formulation de son Code Sportif International à ce sujet. Ces révisions ont été approuvées par le Conseil Mondial du Sport Automobile cette semaine et ont été communiquées aux équipes et aux pilotes avant le Grand Prix de Bahreïn.

Une nouvelle phrase a été ajoutée à l'annexe correspondante du CSI afin de préciser que la limite pour le franchissement de la ligne est désormais jugée sur la base du bord extérieur du pneu. La FIA indique ainsi : "Pour éviter tout doute, le franchissement signifie que l'extérieur de tout pneu ne doit pas dépasser l'extérieur, par rapport à la pitlane, de la ligne concernée peinte sur la piste."

Des mots ont également été ajoutés à la section correspondante concernant les lignes d'entrée de la pitlane, que les pilotes ne sont pas non plus autorisés à franchir.

Pour souligner davantage ce qui est considéré comme acceptable, le directeur de course de la F1, Niels Wittich, a soumis un dessin dans ses notes d'avant course à Bahreïn pour illustrer où se situent désormais les limites. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Dessin représentant la limite de franchissement de la ligne de sortie des stands.