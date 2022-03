Verstappen fustige un circuit de Djeddah "très dangereux"

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Arabie saoudite a organisé sa course inaugurale l'an dernier, après avoir construit en un temps record un circuit sur la côte de la ville de Djeddah. Bien que cette piste soit urbaine, elle est particulièrement rapide, mais aussi très dangereuse. À l'exception de la ligne droite des stands, toutes les portions se passant pied au plancher présentent des courbes en aveugle, une caractéristique qui avait été vivement critiquée par les pilotes en 2021.

En conséquence, les organisateurs du Grand Prix ont réalisé quelques travaux durant l'hiver afin d'améliorer cette année la visibilité en piste, en particulier sur les lignes droites. Mais force est de constater que ces modifications n'ont pas apporté satisfaction. Max Verstappen a ainsi pointé du doigt le caractère dangereux du circuit de Djeddah, qui a été illustré par l'accident impressionnant de Mick Schumacher durant la séance qualificative.

"Personnellement, j'étais assez satisfait de la manière dont nous avons abordé le week-end l'an passé par rapport [aux risques] d'accidents, parce qu'à certains endroits... Si l'on perd la voiture et que l'on va dans le mur, comme aujourd'hui avec Mick, c'est extrêmement douloureux et très, très dangereux", a commenté le pilote Red Bull. "Et il n'y a pas que ça, les lignes droites ne sont pas tout à fait droites parce qu'elles sont toutes un peu aveugles. Je ne comprends pas pourquoi il faut concevoir un circuit [pareil] si c'est que pour tout se passe à fond de toute manière. Rendons [les lignes droites] droites, c'est plus sûr pour tout le monde."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Ce dimanche, le Champion du monde en titre prendra la départ en quatrième position. Très à l'aise pendant les essais libres, Verstappen a été éclipsé par son coéquipier Sergio Pérez et par les pilotes Ferrari en Q3 en raison du manque de performance de ses pneus.

"Les Q1 et Q2 étaient très bonnes", a-t-il précisé. "Même pour mon dernier [tour] après le long drapeau rouge, j'ai roulé avec ce vieux train [de pneus tendres] et tout avait l'air vraiment bien. J'étais donc très à l'aise avant la Q3. J'ai ensuite chaussé le premier train de pneus et je n'avais pas d'adhérence, j'avais l'impression de rouler avec des pneus différents. À chaque virage, je perdais un ou deux dixièmes alors que la préparation était la même, donc je ne comprends vraiment pas ce qui a mal tourné."

"Après une si longue pause à cause du drapeau rouge, la piste s'est refroidie donc il y avait une grosse marge de progression. Mais j'ai eu l'impression d'être de plus en plus lent. C'est très bizarre. J'avais encore mon delta de Q1 parce que je n'avais pas amélioré avant la Q3. [...] Ce n'est pas la fin du monde, nous voyons le potentiel de la voiture avec Checo en pole position. Je suis heureux pour lui, il le mérite. Je pense que nous avons l'air bien [pour la course], nous avons une bonne vitesse de pointe aussi. J'espère que nous pourrons nous en servir, bien sûr."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi