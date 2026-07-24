Verstappen gêné par Sainz : le verdict des commissaires

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Les commissaires ont rendu leur décision après l'incident qui a concerné Max Verstappen et Carlos Sainz lors des premiers essais libres du GP de Hongrie 2026 de F1.

Fabien Gaillard
Publié:
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La première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie 2026 de Formule 1 a été marquée par une situation chaude survenue entre Max Verstappen et Carlos Sainz, dont les commissaires ont été saisis.

L'incident s'est déroulé peu après le début de séance, quand le Néerlandais, alors dans un tour lancé, est arrivé au virage 12 alors que la Williams de son ancien équipier était sur la trajectoire mais à petite vitesse. Contraint de quitter cette ligne pour éviter l'incident, et donc d'avorter sa tentative, Verstappen n'était pas satisfait de la façon dont Sainz avait agi.

Les pilotes ont été convoqués après la séance pour s'expliquer. Au terme de l'audience, les commissaires ont adressé un avertissement à Sainz, coupable selon eux d'avoir gêné Verstappen. Il bénéficie cependant de circonstances atténuantes, puisqu'un dysfonctionnement radio provisoire explique en partie la situation.

Voici la justification complète de la décision "Dans la ligne droite menant au virage 12, la voiture n°55 se trouvait sur la trajectoire et a freiné tôt alors que la voiture n°3 approchait derrière elle dans un tour d'attaque. La voiture n°3 a dû se décaler vers la droite pour éviter une collision."

"Les communications radio de l'équipe ont montré que l'ingénieur avait averti le pilote de la voiture n°55 à plusieurs reprises de l'approche de la voiture n°3, mais le pilote de la voiture n°55 a expliqué que le câble de sa radio était déconnecté et qu'il n'avait donc pas entendu ces messages. Il a déclaré qu'il se préparait à effectuer un tour rapide et qu'il avait freiné plus tôt avant le virage 12 afin de chauffer ses freins."

Carlos Sainz (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Le pilote de la voiture n°3 a déclaré avoir été surpris de voir la voiture n°55 rouler aussi lentement sur la trajectoire, mais il n'a pas considéré cet incident comme dangereux."

"Les commissaires ont reconnu que le pilote de la voiture n°55 rencontrait des problèmes de radio, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas entendu l'avertissement concernant l'approche de la voiture n°3."

"Toutefois, dans la mesure où le pilote ne pouvait pas bénéficier des avertissements de son équipe, il n'aurait pas dû préparer ses freins sur la trajectoire et, ce faisant, il a gêné la voiture n°3."

"L'incident s'étant produit lors des essais libres et n'ayant en réalité pas mis en danger le pilote de la voiture n°3, les commissaires ont décidé de lui infliger un avertissement."

Notons qu'une seconde enquête concernait aussi le comportement de Verstappen juste après cette séquence, notamment son propre ralentissement et la manifestation de sa frustration envers Sainz. Toutefois, les commissaires n'ont pas agi.

"Le pilote de la voiture n°55 a déclaré qu'il n'avait en aucune manière été gêné par le ralentissement de la voiture n°3 dans le virage 12", peut-on notamment lire dans cette seconde décision. "Aucune autre voiture n'a été gênée. Les commissaires ont donc décidé de ne prendre aucune sanction."

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