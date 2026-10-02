"Faire toutes les erreurs maintenant" : l'approche demandée par Verstappen et Hadjar

Avec encore sept ou huit week-ends de Formule 1 à disputer en 2026 – selon la situation au Moyen-Orient –, Red Bull n'a plus que deux objectifs : éviter que 2026 ne devienne sa première saison sans victoire depuis 2015 et, surtout, apprendre autant que possible en vue de 2027.

Concernant le premier objectif, Verstappen a déclaré à plusieurs reprises que Bakou était théoriquement la meilleure chance de Red Bull en raison du tracé et du fait que Mercedes ne pouvait pas encore compter sur son évolution tant attendue. Mais, selon le quadruple champion du monde, apprendre en vue de 2027 est sans doute encore plus important.

"Nous devons maintenant attendre un peu au cours des prochaines courses pour voir comment notre voiture va se comporter, ce qui est probablement aussi une bonne chose pour nous, afin de voir tous ces types de circuits différents", a déclaré Verstappen.

"Nous allons probablement beaucoup apprendre au cours des prochaines courses sur ce dont nous avons besoin pour l'année prochaine et sur ce que nous voulons faire avec la voiture."

"De toute façon, nous ne nous battons pas pour le titre, donc pour nous, c'est une grande courbe d'apprentissage. Mais, bien sûr, les derniers week-ends ont déjà été bien meilleurs que le début de la saison."

Lorsque Motorsport.com demande à son coéquipier Isack Hadjar quel est le principal objectif pour la fin de l'année, il évoque lui aussi le processus d'apprentissage en vue de 2027. Selon le pilote qui a mis fin à la malédiction du deuxième baquet Red Bull, cela passe même avant les résultats obtenus en course.

"C'est bien. Il devrait rester huit courses et il n'y a aucune pression. Ce n'est pas comme si nous nous battions pour un titre. Maintenant, nous avons huit Grands Prix pour apprendre autant que possible", a déclaré le Français.

Isack Hadjar en piste à Sepang. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Nous devons tout essayer, faire toutes les erreurs maintenant et tirer tous les enseignements possibles pour arriver en 2027 prêts à en découdre et commencer fort. C'est l'objectif et c'est l'état d'esprit dans l'équipe."

"Alors maintenant, nous allons tout donner jusqu'à la fin et voir ce que nous pouvons en tirer."

Verstappen a déjà révélé qu'il avait des idées concernant de "plus gros changements" pour la Red Bull de 2027, avec certains éléments à revoir afin de redevenir plus compétitif et d'éviter que la "dégradation de la voiture" ne fasse son retour l'année prochaine.

Ce sont autant de changements qui ne peuvent plus être apportés à la RB22 au cours de la saison actuelle, en partie en raison des limites imposées par le châssis actuel et en partie à cause du plafond budgétaire.

Le package apporté à Bakou était la dernière évolution significative de Red Bull pour sa monoplace cette année, même si Verstappen s'en est dit satisfait.

"C'était une évolution correcte, oui. Mais pour l'année prochaine, si nous voulons vraiment nous battre, nous devons faire un pas beaucoup plus important. Et cela vaut pour tout : la voiture, l'unité de puissance, tout."

Lorsque Motorsport.com lui fait remarquer que Red Bull ne peut pas faire grand-chose sur l'unité de puissance sans jeton ADUO, Verstappen réagit : "C'est vrai, mais bien sûr, nous pouvons toujours peaufiner certaines choses."

Interrogé sur le fait de savoir si, comme Verstappen, il avait déjà certaines idées concernant les changements structurels nécessaires pour la RB23, Hadjar conclut avec un sourire révélateur : "Oui, absolument. Et nous sommes globalement alignés sur ces points."