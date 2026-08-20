Verstappen identifie la "priorité absolue" de Red Bull pour la suite de 2026

Si la prolongation de contrat de Max Verstappen avec Red Bull, tout juste annoncée à l'occasion de la reprise de la Formule 1 ce week-end à Zandvoort, est évidemment une excellente nouvelle pour l'écurie de Milton Keynes, elle n'efface en rien les difficultés rencontrées depuis le début de la saison.

À l'heure actuelle, Verstappen accuse 110 points de retard sur le leader du championnat, Kimi Antonelli. L'an dernier, le quadruple champion du monde avait réalisé une remontée spectaculaire à partir du Grand Prix des Pays-Bas, montant sur le podium de chacune des courses disputées lors de la deuxième moitié de saison. Cette fois, malgré la confiance renouvelée qu'il a accordé à son équipe, il ne s'attend absolument pas à revivre un tel scénario.

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Les problèmes de Red Bull sont en effet plus complexes cette année. L'écurie avait débuté 2026 avec un déficit de performance important, ce qui était attendu, même si les raisons différaient de celles anticipées. Avant le début du championnat, c'est surtout son propre moteur qui constituait la principale source d'inquiétude, mais le DM01 s'est finalement révélé étonnamment compétitif.

C'est plutôt du côté du châssis que les lacunes étaient plus importantes. En ajoutant à cela le surpoids de la RB22, on comprend pourquoi Red Bull accusait plus de 1"3 de retard en rythme de course pur en Australie et en Chine, selon les données de Paceteq.

Cet écart avait été réduit à deux dixièmes par tour en Belgique et en Hongrie, même si Verstappen estime que ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire.

À Budapest, le Néerlandais expliquait qu'un nouveau problème semblait émerger chez Red Bull à chaque week-end, allant même jusqu'à plaisanter sur le fait que l'accumulation des difficultés cette saison finirait par le pousser à passer l'hiver en ermite au Tibet, tel un moine.

En Hongrie, Verstappen a expliqué avoir davantage souffert de la dégradation de la voiture que de celle des pneus. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Plus sérieusement, Verstappen estime que Red Bull doit impérativement résoudre ces problèmes, notamment après avoir été confronté à ce qu'il a décrit comme une "dégradation de la voiture" en Hongrie, avec une monoplace qui perdait en performance au fil du week-end, voire au cours d'une même séance.

"Nous devons d'abord trouver davantage de performance globale. Ensuite, nous devons régler nos problèmes, notamment lorsque nous perdons parfois simplement de la performance au cours d'un week-end, voire entre le début et la fin d'une course", a expliqué Verstappen. "Donc oui, c'est en réalité une priorité absolue."

Verstappen résumait sa première moitié de saison en un mot : "difficile". Le quadruple champion du monde ne cherche pas à enjoliver le bilan de Red Bull à mi-saison : "Dans l'ensemble, ça a été très difficile. Il y a eu de bons moments, des moments brillants et marquants, je suppose, mais globalement, ça a été difficile".

"Nous devons donc essayer d'être plus solides, plus réguliers et plus complets, afin de connaître des week-ends plus simples. Et nous devons aussi trouver davantage de performance. Au bout du compte, c'est aussi simple que ça. En plus de trouver davantage de performance, nous devons simplement éviter ces problèmes avec le package actuel."

Pierre Waché identifie deux faiblesses de la RB22

Si Verstappen insiste sur la nécessité d'éviter ces mauvaises surprises, le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, reconnaît que la RB22 souffre également de plusieurs problèmes précis, dont les deux pilotes se sont plaints.

"Je pense que, comme sur toute voiture de course, il existe certaines limitations dans la manière dont les pilotes peuvent exploiter la voiture, sa charge aérodynamique et les caractéristiques de ce que l'on peut faire en matière d'équilibre, ainsi que pour rééquilibrer la voiture", a expliqué le technicien français à Motorsport.com.

Red Bull souffre également toujours d'un manque de stabilité à l'entrée des virages et de sous-virage en milieu de courbe. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"Nous avons clairement certaines limitations, comme toute voiture de course, notamment en matière de stabilité à l'entrée des virages et de sous-virage au milieu des virages. Nous essayons d'atténuer ces problèmes en utilisant certains outils mécaniques pour y parvenir", a ajouté Waché.

Verstappen apprécie particulièrement peu le sous-virage en milieu de courbe, tandis que les retours des deux pilotes Red Bull sont assez similaires sur ce point. Interrogé par Motorsport.com sur ce qu'il considère comme la principale faiblesse de la RB22, Isack Hadjar a d'ailleurs désigné les mêmes secteurs que Waché.

"Il faut résoudre le problème de stabilité à l'entrée des virages, et ensuite nous pourrons améliorer le reste", déclarait le Français de 21 ans.

Malgré ces difficultés, Red Bull a réalisé des progrès significatifs depuis le début de saison particulièrement compliqué. Pierre Waché parvient au même constat lorsqu'il revient sur les premiers week-ends de course de 2026.

"Concernant les problèmes que nous avions avec la voiture au début, il est clair que nous manquions d'appui par rapport à certains de nos concurrents", a-t-il expliqué. "Nous avions également quelques problèmes mécaniques sur la voiture, qui empêchaient le pilote de bien sentir la monoplace à travers le volant. Nous avons corrigé cela au début de la saison."

"Cela a pris un peu de temps, mais ces problèmes s'ajoutaient à notre déficit de performance globale et au potentiel de la voiture. Donc oui, nous avions des problèmes concernant le ressenti des pilotes, ce n'est pas un secret."