Verstappen ignorait avoir eu un problème de DRS

Max Verstappen a décroché sa 10e pole position, dont sept cette saison, sur son circuit à domicile de Zandvoort, devant ses rivaux de Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Le Néerlandais, qui avait imposé son rythme en Q2, est resté en tête des temps après chaque effort en Q3.

Mais lors de son dernier et plus rapide passage, établissant un temps de 1'08"885 pour se procurer une avance de 0"038 sur Hamilton, Verstappen a franchi la ligne de chronométrage sans le DRS. Il avait activé l'aide pendant la première partie de son tour, entre les virages 10 et 11, avant qu'il ne reste fermé à la sortie du virage 14 et dans la remontée vers la ligne.

Alors que Verstappen n'était initialement pas conscient que le volet était fermé, il a cité un double changement de vitesse plus tôt dans le tour comme lui ayant déjà coûté plus d'un dixième de seconde. Interrogé par Motorsport.com pour savoir si le DRS n'avait pas été activé délibérément ou à la suite d'un dysfonctionnement à bord de sa RB16B, Verstappen a répondu : "Est-ce que c'est le cas ? Je ne savais pas."

"À la sortie du virage 3, c'était assez bosselé, et j'ai eu un double changement de vitesse. J'avais deux dixièmes d'avance sur mon tour et j'ai perdu quelque chose comme un dixième et demi jusqu'au virage 7. Vous utilisez aussi plus d'énergie parce que vous avez un rapport plus élevé. Donc j'ai aussi perdu de l'énergie. Je ne sais pas, je dois vérifier."

Verstappen a ajouté que le tracé de Zandvoort lui avait paru "incroyable" pendant ses tours de qualifications avec peu de carburant et a salué ses fans pour avoir rendu sa pole "très satisfaisante".

"[La piste] était déjà très amusante dès les EL1. Mais en qualifications, bien sûr, quand vous avez très peu de carburant, c'est incroyable. Le secteur 2 en particulier était vraiment agréable à piloter. Même les virages relevés. OK, le dernier est à fond. Mais c'est une sensation agréable. C'était vraiment incroyable."

"Et puis bien sûr, piloter à la maison avec tous ces fans, ils devenaient fous à chaque fois que je franchissais la ligne. Faire la pole position ici est très satisfaisant."