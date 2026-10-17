Formule 1

Verstappen connaissait-il l'impact des évolutions Red Bull avant de signer son nouveau contrat ?

Red Bull a fait un bond en avant considérable depuis Bakou, même si Max Verstappen et le directeur de l'écurie, Laurent Mekies, soulignent que la prolongation de leur partenariat repose avant tout sur une confiance à long terme.

Ronald Vording

Publié: 17 oct. 2026, 11:18

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Photo de : Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Alors que Max Verstappen envisageait encore sérieusement la possibilité de terminer cette saison de Formule 1 sans remporter la moindre course à Monza, la situation est désormais bien différente.

Le quadruple champion du monde est passé à deux doigts de la victoire à Bakou avant de s'imposer lors des courses suivantes en Malaisie et à Singapour. Cela contraste fortement avec le début de l'année, lorsque Red Bull occupait une lointaine quatrième place au classement et se retrouvait parfois même à lutter contre Haas et Alpine.

Sans surprise, cette situation avait de nouveau suscité de nombreuses spéculations sur l'avenir de Verstappen, bien qu'il ait révélé à Zandvoort qu'en réalité, il avait été bien plus proche d'une retraite prématurée de la F1 que d'un changement d'écurie.

Avant la course à domicile du Néerlandais, la nouvelle a finalement été annoncée : le contrat à long terme qu'il avait déjà signé avec Red Bull a été renégocié et prolongé de deux ans supplémentaires.

Maintenant que l'écurie basée à Milton Keynes a fait un bond en avant considérable et se bat à nouveau pour la victoire, la question se pose de savoir s'il en savait déjà davantage au moment de signer.

En d'autres termes, Verstappen savait-il déjà que Red Bull redeviendrait compétitive grâce à son prochain package d'évolutions ?

"Non, pas vraiment, il s'agissait plutôt de discuter de l'avenir, et bien sûr des idées concernant la manière dont l'écurie allait avancer", a répondu Verstappen. "Et ces idées m'ont plu. Ce n'est pas non plus qu'ils aient vraiment eu besoin de me convaincre ou quoi que ce soit, c'est simplement la discussion générale que l'on a avec l'écurie."

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Jayce Illman / Getty Images

"Et pour ma part, c'est un véritable plaisir de travailler avec cette équipe. Bien sûr, les progrès que nous avons réalisés constituent un bonus appréciable, car se battre aux avant-postes est bien plus satisfaisant, cela va de soi."

Verstappen a également ajouté que la mise à jour de Bakou ne se résume pas à une simple amélioration des performances. Ce qui est peut-être encore plus important que les gains purs en termes d'appui aérodynamique et de temps au tour, c'est le fait que la RB22 soit redevenue nettement plus prévisible.

Et c'est précisément ce qui permet au pilote au volant de faire à nouveau la différence, du moins dans la mesure où les contraintes du règlement actuel sur les moteurs le lui permettent.

"Le grand changement sur notre voiture, c'est qu'elle est tout simplement devenue beaucoup plus prévisible et équilibrée, alors qu'au début de l'année, il m'arrivait souvent de ne pas savoir ce qui allait se passer à l'entrée d'un virage", a expliqué Verstappen. "À l'époque, la voiture nous réservait bien des choses étranges."

"C'est pourquoi on ne pouvait jamais vraiment la pousser à la limite, car on ne savait pas où se situait cette limite, ou bien celle-ci changeait soudainement. Ces [modifications] ont permis une nette amélioration au cours des derniers week-ends de course : on sait désormais un peu mieux où se situe la limite et l'équilibre est plus prévisible."

Le directeur de l'écurie, Laurent Mekies, a également rejeté l'idée selon laquelle Red Bull avait déjà anticipé les progrès considérables réalisés à Bakou et aurait pu s'en servir pour convaincre Verstappen de signer son contrat.

"La réponse courte est non. Nous n'attendions pas une évolution magique censée nous permettre d'atteindre ce niveau de performance", a précisé le Français.

Laurent Mekies et Max Verstappen

Photo de: Joe Portlock / Getty Images

"Nous savions que des modifications allaient être apportées et nous savions également que [le package] de Bakou serait le dernier de l'année. Cela s'inscrivait dans la continuité du développement de la voiture et, comme je l'ai dit plus tôt, nous avions alors le sentiment que nous aurions probablement du mal à rattraper ces trois dixièmes restants."

"Ce n'était donc certainement pas un argument pour convaincre [Max] au moment des discussions."

Mekies a souligné que la prolongation du contrat de Verstappen reposait plutôt sur une vision à plus long terme et sur sa confiance dans la capacité de Red Bull à continuer de lui fournir une voiture compétitive à l'avenir.

À cet égard, l'amélioration apportée à Bakou n'a pas tant servi à le convaincre, mais est davantage considérée en interne comme un exemple de ce qu'il est possible de réaliser lorsque toutes les pièces du puzzle s'assemblent.

"D'un point de vue plus global, je pense que nous savions que la dynamique était très bonne dans l'équipe de Pierre [Waché] et dans celle de Ben [Hodgkinson], compte tenu de ce que nous estimions être encore le potentiel de l'ensemble de la voiture, tant au niveau du châssis que de l'unité de puissance", a poursuivi Mekies.

"Et oui, c'est le genre de discussion que nous avons eue avec Max. Il ne s'agit pas du package de Bakou ni d'aucun autre package, mais des facteurs sous-jacents et des opportunités à long terme que nous percevions. Mais non, rien de spécifique concernant le package de Bakou."

Quant à ces opportunités à long terme, Mekies et Verstappen continuent tous deux de souligner que la situation actuelle n'est toujours pas satisfaisante. Red Bull n'est pas encore au niveau requis et doit encore remédier à plusieurs faiblesses sous-jacentes.

Avec le châssis actuel et les contraintes liées au plafond budgétaire, cela ne sera plus possible en 2026 ; c'est pourquoi Verstappen a souligné à plusieurs reprises que de nouveaux changements seront nécessaires pour la voiture de 2027 si Red Bull souhaite à nouveau se battre régulièrement aux avant-postes.

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