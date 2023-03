Verstappen souligne l'importance du départ dans sa victoire dominatrice

Charger le lecteur audio

Max Verstappen a démarré la défense de ses deux titres mondiaux de manière impériale en remportant sa première victoire sur le circuit du Grand Prix de Bahreïn avec 11,9 secondes d'avance sur son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez.

Malgré un départ sur des tendres usés par rapport aux Pirelli flambant neufs de son rival de Ferrari Charles Leclerc, Verstappen s'est rapidement mis à l'abri du DRS de la SF-23 et s'est forgé une avance de 1,8 seconde dès la fin du deuxième tour. Il a ensuite allongé son relais d'un tour par rapport à Leclerc avant de passer au stand pour un autre jeu de tendres.

Le pilote néerlandais étant en mesure de gérer sa dégradation à bord de la RB19, il s'est à nouveau arrêté pour les durs et n'a jamais été confronté à la moindre menace de la part d'un autre pilote au cours des 57 tours. Il a déclaré que sa solide première phrase lui avait permis de se concentrer sur la gestion des pneumatiques.

"C'était un très, très bon premier relais où j'ai essentiellement creusé l'écart", a-t-il expliqué. "À partir de là, il s'agissait juste de gérer les pneus parce que vous ne savez jamais vraiment ce qui va se passer plus tard dans la course. Nous voulions juste nous assurer que nous avions les bons pneus et en bon état aussi."

La seule petite frayeur est venue lorsque Verstappen s'est plaint de devoir gérer une étrange réaction du train arrière lors de ses rétrogradations. Mais en passant par les réglages du volant, il a rapidement maîtrisé la situation à bord d'une RB19 avec laquelle il "peut clairement se battre". À propos de ce problème, Verstappen a déclaré : "Rien d'important. Juste des toutes petites choses. Vous voulez toujours affiner les réglages, je pense donc que c'était assez facile à maîtriser."