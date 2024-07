Verstappen répond à ses détracteurs : "Ils peuvent aller se faire foutre"

"Ils peuvent tous aller se faire foutre". C'est par ces mots que Max Verstappen, cinquième du Grand Prix de Hongrie 2024 de F1, a répondu à une question portant sur ce qu'il avait à dire aux critiques estimant qu'il avait été trop loin lors de la course et manqué de respect à l'écurie Red Bull via ses messages radio.

Le Néerlandais abordait l'épreuve en troisième place sur la grille et a pris l'avantage sur Lando Norris, son plus proche rival au championnat, en effectuant une manœuvre discutable hors piste au premier virage. Il a par la suite rendu la position pour éviter tout problème avec les commissaires mais s'est alors retrouvé en position vulnérable. Incapable de tenir le rythme des McLaren, il a vite été sous pression par l'arrière.

Mercedes a alors pris les choses en main, en plaçant Lewis Hamilton en position de faire l'undercut sur le Néerlandais. En fin de course, les deux pilotes se sont finalement arrêtés une seconde fois avec une dizaine de tours d'écart. Verstappen, en mediums moins usés, est alors revenu à grandes enjambées sur Hamilton, en pneus durs. Au 63e tour, une tentative du Néerlandais par l'intérieur s'est soldée par un accrochage entre les deux hommes ; s'il a pu terminer l'épreuve, le pilote Red Bull n'a pris que la cinquième place et perdu des points sur Norris, second.

Tout au long de la course, Verstappen est apparu nerveux et peu satisfait des messages provenant de son écurie. Il reprochait notamment à Red Bull de n'avoir pas su anticiper les undercuts de Mercedes et Ferrari, puisque Charles Leclerc a également dépassé comme cela le triple Champion du monde lors du second arrêt. Après la course, il a évoqué des "mauvais choix" qui l'ont mis "sur le reculoir".

"Nous n'avions pas le rythme nécessaire pour nous battre avec McLaren aujourd'hui, mais je pense que nous aurions pu obtenir la troisième place", a expliqué Verstappen. "Les mauvais choix de stratégie m'ont mis sur le reculoir et j'ai dû constamment me battre avec les gens, en essayant de les dépasser, et cela n'a pas fonctionné aujourd'hui. La piste est très chaude et dès que vous vous rapprochez des voitures, les pneus surchauffent et, en fait, tout l'avantage que vous avez avec les pneus est perdu."

