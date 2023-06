Verstappen : "Irréaliste" d'espérer des F1 bien plus légères

Au cours des deux dernières décennies, le poids des Formule 1 a augmenté de 200 kg, atteignant la barre des 798 kg en 2023. Les facteurs sont multiples, allant de l'arrivée des moteurs hybrides au renforcement progressif de la sécurité en passant par l'augmentation de la taille des pneus.

Pour les dirigeants de la discipline, cette situation a désormais atteint son point critique, et il faudra en passer par une réduction du poids à l'avenir. Sur le sujet, le président de la FIA, Mohammed ben Sulayem, s'est exprimé pour Motorsport.com il y a quelques jours, affirmant qu'il s'agissait d'une évolution souhaitée par "tout le monde".

En dépit d'une ambition partagée par le plus grand nombre, et par lui-même, Max Verstappen se montre sceptique. Selon le double Champion du monde, au vu des particularités de la motorisation hybride et des avancées en termes de sécurité, il sera difficile de retirer beaucoup de poids aux F1 dans un futur proche.

"Honnêtement, ça risque d'être un peu irréaliste parce que, sinon, nous n'aurions pas été aussi lourds [en premier lieu]", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur ce projet. "De plus, en 2026, avec une plus grosse batterie, elle pèsera beaucoup plus lourd, donc je ne suis pas sûr que cela aille dans le bon sens."

"Mais je serai toujours en faveur de voitures plus légères, dans la mesure où j'appréciais déjà plus la voiture de 2021 que celle d'aujourd'hui en termes d'agilité. Aujourd'hui, à basse vitesse, cette voiture est un peu comme un bateau."

Fernando Alonso lors de ses débuts en F1 avec la Minardi PS01.

Fernando Alonso a rejoint la Formule 1 en 2001, époque où les voitures pesaient 600 kg avec une motorisation plus simple. Toutefois, pour lui, ce sont surtout les dimensions des monoplaces actuelles, qui font deux mètres de large depuis 2017 et dont la longueur peut aller jusqu'à 5,63 mètres, qui sont à l'origine des plus grandes difficultés.

"Je pense que c'est plus la taille que le poids des voitures qui rend les choses un peu plus difficiles", a déclaré l'Espagnol. "Dans les deux premiers virages d'une course, actuellement il est difficile de positionner la voiture en raison de sa taille, et non de son poids.

"Alors, oui, je pense qu'il sera difficile de réduire de manière significative le poids des voitures, car les moteurs hybrides seront toujours plus lourds que les moteurs normaux et la sécurité sur ces voitures est également beaucoup plus importante."

"Je sais qu'il y a un certain intérêt à aller dans cette direction. Voyons ce qu'ils peuvent faire, ce sera toujours bienvenu et c'est toujours plus amusant de piloter des voitures légères. Mais en fin de compte, je pense que c'est plutôt la taille qui rend les choses plus difficiles."

George Russell au volant de la Mercedes W14 lors du GP d'Espagne.

Quant au directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), George Russell, il répète que, selon lui, la question du poids des voitures actuelles pose également des problèmes en matière de sécurité en raison des forces qui s'exercent lors des accidents.

"Si vous roulez à 160 km/h, que votre voiture pèse le même poids qu'un bus et que vous percutez quelque chose, par rapport à une Smart, le bus fera plus de dégâts. C'est donc là que les ingénieurs de la F1 et de la FIA doivent trouver le compromis parfait."

