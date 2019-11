Verstappen juge "irrespectueux" les commentaires de Hamilton et Vettel

Hamilton a été aux prises avec Verstappen lors du départ du Grand Prix du Mexique, quand les deux hommes se sont affrontés dans les deux premiers virages jusqu'à être obligés à sortir de la piste au virage 3. Si le Britannique l'a finalement emporté, la course du Néerlandais a été gâchée par la suite quand il a subi une crevaison à l'arrière droit consécutive à sa manœuvre de dépassement osée face à Valtteri Bottas dans le stadium.

Hamilton a par la suite déclaré, sur le ton de la plaisanterie, qu'il avait cru être "torpillé" par le pilote Red Bull au premier virage et, plus sérieusement, que face au style agressif du Néerlandais, il avait l'habitude de laisser "plus de place" lors des luttes en piste. Une position que Vettel avait rejoint. Présent en conférence de presse à Austin, Verstappen a répondu à ces propos : "De mon point de vue, c'était un commentaire un peu idiot à faire, parce que je pense que je suis toujours dur mais correct."

"Je pense que ce n'est juste pas correct. Mais évidemment, il est facile de lancer une pique. De mon côté, ça va. C'est toujours positif quand ils parlent de vous parce que cela veut dire que nous êtes dans leur tête. Je me concentre juste sur mon pilotage, et je pense que c'est suffisant."

"Mais de notre côté, je n'ai pas besoin de lancer des piques aux autres en conférence de presse, parce que, tout d'abord, je pense que c'est également un peu irrespectueux, et je préfère me battre sur la piste, ce que j'aime. Et, bien sûr, j'aime les luttes viriles, mais à la limite ; s'ils veulent que je reste derrière, il vaut mieux rester chez soi. Vous voulez vous battre avec eux, parce que nous sommes là pour ça, nous sommes des compétiteurs, nous sommes en Formule 1, je pense que nous sommes les meilleurs, et nous nous battons pour des victoires parce que c'est ce pourquoi nous nous vivons."