Verstappen n'a jamais perdu patience avant de pouvoir jouer le titre

Max Verstappen a dû patienter jusqu'à sa cinquième saison avec Red Bull pour remporter son premier titre mondial. Avant cette campagne 2021 fructueuse, le Néerlandais n'avait accumulé que dix succès avec le taureau rouge, bien qu'il ait triomphé dès sa première sortie, au Grand Prix d'Espagne 2016.

Red Bull et Verstappen ont notamment dû combattre l'invincible armada Mercedes, qui a dominé les saisons 2014 à 2020 avant de vaciller en 2021 puis de chuter en 2022. Et comme l'a affirmé le double Champion du monde en titre, les années de défaites cuisantes face aux Flèches d'Argent n'ont pourtant jamais remis en question sa motivation et sa confiance dans le projet Red Bull.

"[Je n'ai] pas eu de doutes, mais il a fallu être patient", a-t-il expliqué. "J'ai appris à être très patient au fil des années, mais j'ai toujours cru au projet parce que j'ai vu les gens travailler et à quel point ils étaient motivés pour revenir au sommet. On ne peut pas forcer les choses en étant la troisième meilleure équipe à un moment donné et en disant que nous devons désormais gagner. C'est un processus, on met peut-être quelques personnes à des postes différents et on obtient un bon groupe."

Le Néerlandais a pointé du doigt les difficultés rencontrées avec le moteur V6 turbo hybride de Renault, rebadgé TAG Heuer, à son arrivée dans l'équipe. Les abandons sur problème mécanique ont en effet été nombreux entre 2016 et 2018, tant pour Verstappen que pour son coéquipier d'alors Daniel Ricciardo. Cependant, le #1 a aperçu la lumière au bout du tunnel à l'arrivée de Honda, en 2019.

"À un moment donné, le déclic s'est fait d'une année sur l'autre, nous avons vraiment fait un bond en avant", a-t-il ajouté. "Bien sûr, il est facile de dire après coup : 'Je l'ai vu venir, blablabla'. On ne sait pas, mais j'avais confiance en notre processus parce que je sentais que nous allions vers quelque chose [de performant]."

"Nous avons connu quelques années difficiles, avec des contrats moteur qui sont tombés à l'eau. Parfois, nous disposions d'un bon package mais nous manquions un peu de vitesse de pointe. Il était donc très difficile de montrer notre véritable potentiel. Quand Honda est arrivé, le travail n'était pas encore fini. Mais je pense qu'au bout d'un an, nous étions déjà devenus très compétitifs, c'était vraiment génial à voir."