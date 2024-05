Verstappen : "Si une mauvaise journée se conclut avec une 2e place, ça va"

Si Carlos Sainz et Ferrari avaient mis fin, en mars dernier, à une série de neuf succès consécutifs de Max Verstappen et Red Bull en remportant le Grand Prix d’Australie, le pilote espagnol avait alors été fortement aidé par l’abandon du pilote néerlandais, qui s’était élancé de la pole position et qui occupait la tête de la course à Melbourne avant son problème de freins.

À Miami toutefois, le triple Champion du monde a été battu à la régulière. S’il s’était une nouvelle fois élancé de la pole position après avoir dominé les qualifications – et remporté la course sprint –, Verstappen n’a pu creuser un écart significatif en début de course, la RB20 ne se montrant pas aussi dominatrice que prévu avec les pneus mediums.

Max Verstappen et la Red Bull RB20 ne se sont pas montrés aussi dominateurs qu'à l'accoutumée à Miami Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Désavantagé par un mauvais timing lors de la neutralisation de la course suite à l’accrochage entre Logan Sargeant (Williams) et Kevin Magnussen (Haas) au 28e des 57 tours de course, Max Verstappen était également piégé par les errements et le mauvais positionnement du Safety Car, ce qui permettait à Lando Norris (McLaren) d’observer son changement de pneus et de repartir en tête du peloton.

Chaussé de pneus durs, Verstappen ne parvenait pas à suivre le rythme du pilote britannique, qui allait décrocher le premier succès de sa carrière. Mais, avec sa deuxième place, le pilote Red Bull tirait tout de même un bilan positif, lui qui augmente encore son avance au classement du championnat du monde, avec désormais la bagatelle de 33 points d’avance sur son équipier Sergio Pérez, quatrième à Miami suite à la pénalité de Carlos Sainz (Ferrari).

"Parfois on gagne, parfois on perd, je pense que nous sommes tous habitués à cela en course automobile n’est-ce pas ?", commentait, philosophe, Max Verstappen à l’issue du Grand Prix de Miami. "Mais oui, aujourd’hui c’était un peu délicat pour nous. Je pense que c’était déjà le cas avec les mediums, avec lesquels je ne me sentais pas très bien."

"Nous prenions de l’avance, mais pas comme nous aurions dû le faire. Et puis, une fois que nous avons fait l’arrêt au stand et que j’ai entendu les chronos de McLaren, je me suis dit ‘Wow, c’est plutôt rapide’. Donc oui, une fois qu’ils ont aussi passé les pneus durs, ils avait tout simplement plus de rythme et, surtout, Lando était intouchable."

Je suis heureux pour Lando, cela faisait longtemps qu'il l'attendait.

"Oui, c’était incroyablement difficile pour nous sur ce relais, mais si une mauvaise journée se conclut avec une deuxième place, ça me va. Et je suis heureux pour Lando, cela faisait longtemps qu’il l’attendait, et ce ne sera pas sa dernière. Alors oui, il le mérite vraiment aujourd’hui."

De manière générale, les McLaren se sont mêlées à la lutte pour les premières places durant le Grand Prix de Miami, avec Oscar Piastri d’abord, puis avec Lando Norris, un niveau de performance favorisé par l’apparition de nouvelles évolutions sur les MCL38, et que les Red Bull de Max Verstappen, et surtout Sergio Perez, ont eu du mal à contrer ce week-end. McLaren, nouveau rival numéro un de Red Bull ?

"J’espère que non !", répond le leader du championnat interrogé sur cette nouvelle menace. "Ils sont venus avec des évolutions, et on dirait que ça marche. Nous avons donc un peu de travail de notre côté. Je pense que ce n’était pas notre meilleur week-end en termes de rythme de course, mais nous allons tout analyser et essayer de revenir plus forts."