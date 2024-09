Verstappen et McLaren sous enquête des commissaires à Bakou

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan a été plutôt calme jusque dans ses derniers instants, quand Carlos Sainz et Sergio Pérez se sont accrochés dans la ligne droite entre les virages 2 et 3. L'incident est évidemment sous enquête des commissaires pour tenter de déterminer s'il y a un responsable (avec une audience qui était prévue à 15h30 heure française), mais ça ne sera pas le seul travail des officiels ce dimanche soir à Bakou.

En effet, quatre pilotes sont convoqués dans les prochaines minutes au bureau des commissaires pour une potentielle infraction sous Virtual Safety Car. Dans l'ordre d'arrivée, ces convocations concernent Max Verstappen (Red Bull), Nico Hülkenberg (Haas), Pierre Gasly et Esteban Ocon (Alpine), tous attendus en même temps à 18h15, heure locale, soit 16h15 en France.

Le Néerlandais étant le seul à avoir terminé dans les points, il est celui qui a donc théoriquement le plus à perdre si une infraction est relevée. S'étant arrêté lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été déployée pour chausser des pneus tendres, le triple Champion du monde a franchi la ligne d'arrivée au cinquième rang avec 8,3 secondes d'avance sur l'Aston Martin de Fernando Alonso et un peu plus de dix secondes d'avance sur la Williams d'Alexander Albon.

"Je ne sais pas, j'ai tout fait correctement", a expliqué Verstappen devant les médias après la course. "J'ai franchi la ligne d'arrivée, aucun problème, drapeau à damier. Je pense que dans le tour d'honneur, après la fin de la course, il y a beaucoup d'exemples auparavant où c'était la même chose, vous savez, voiture de sécurité virtuelle, voiture de sécurité. Vous rentrez et, dans le tour d'honneur, les gens se dépassent lentement ou se saluent, 'bien joué', des choses comme ça. C'est ce que j'ai fait. Je suis donc un peu surpris."

Dans le même temps, McLaren a été convoqué pour une raison étonnante, à savoir "la présence de personnel et d'équipement dans la pitlane durant la course". L'audience était prévue à 15h20, heure française, mais aucune décision n'a encore été rendue.