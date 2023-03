Verstappen se méfie : "Ce n'est pas du tout comme à Bahreïn"

Charger le lecteur audio

Cela n'était pas évident en observant le classement à l'issue de la première journée du Grand Prix de Bahreïn, mais en coulisse, Red Bull était préoccupé par les performances de sa RB19. La suite du week-end a finalement souri au taureau rouge, avec les deux monoplaces aux deux premières places en qualifications et en course. Désormais à Djeddah pour la deuxième épreuve de la saison, l'équipe autrichienne est repartie sur la même dynamique.

Leader en EL1 et en EL2 avec plusieurs dixièmes d'avance sur ses poursuivants les plus proches, le Néerlandais est en toute logique l'un des favoris pour la pole position et la victoire. Le double Champion du monde en titre précise toutefois que la nature du circuit saoudien, moins exigeant sur les pneumatiques, ne garantit pas une nouvelle domination de Red Bull.

"Nous avons passé une bonne journée mais il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons améliorer", a commenté le #1. "Nous sommes plus proches les uns des autres, mais c'est davantage dû à la gestion des pneus. [Les équipes] ne vous laissent pas vraiment attaquer en ce moment donc, sur un circuit à faible usure, les temps au tour sont tous très proches. Ce n'est pas du tout comme à Bahreïn."

De son côté, Sergio Pérez s'est contenté de la deuxième place en EL2 après avoir suivi son coéquipier en EL1. Le vendredi du Mexicain ne s'est pas toutefois aussi passé que celui du Néerlandais. "Je pense [que c'était une bonne journée] pour apprendre les conditions, elles changent toujours entre les EL1 et les EL2", a-t-il indiqué. "Il était donc essentiel d'avoir une bonne lecture. Nous avons eu un petit problème mécanique avec la voiture, j'espère que nous pourrons le régler pour demain, que nous aurons un peu plus de rythme et au moins que nous pourrons avoir une meilleure idée du niveau [de performance] de la voiture. Il y a eu un peu d'inconstance et il a été difficile d'avoir une bonne lecture aujourd'hui mais, dans l'ensemble, nous avons l'air performants. Mais la concurrence est là, comme prévu."

Interrogé sur la nature de ce problème, Pérez n'a pas souhaité en dire davantage : "Je ne peux pas entrer dans les détails, mais nous sommes confiants de pouvoir régler le problème pour demain."