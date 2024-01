Verstappen est sans doute le meilleur pilote vu en F1, selon Berger

Gerhard Berger a connu une longue carrière en Formule 1, s'étirant sur 14 saisons et 210 départs entre 1984 et 1997. Lors de son passage, l'Autrichien a signé 10 victoires et 12 pole positions, terminant troisième du championnat en 1988 et 1994, à chaque fois pour le compte de la Scuderia Ferrari.

Entre ses deux passages du côté de Maranello, Berger a fait équipe entre 1990 et 1992 avec Ayrton Senna chez McLaren. Il a également connu une saison aux côtés de Nigel Mansell, en 1989, et a couru contre d'autres grands pilotes de la discipline, à l'image d'Alain Prost, de Nelson Piquet, de Michael Schumacher ou encore de Mika Häkkinen.

Aujourd'hui âgé de 64 ans, Berger a été interrogé sur la place que pouvait avoir Max Verstappen dans le panthéon des pilotes de Formule 1. Le Néerlandais, sacré lors des trois dernières saisons, impose véritablement son hégémonie et celle de Red Bull depuis désormais un an et demi, avec plusieurs records de domination largement battus en 2022 et surtout 2023. À seulement 26 ans, Verstappen est troisième du classement des victoires en F1 avec 54 succès, n'étant plus devancé que par Lewis Hamilton (103) et Michael Schumacher (91), les deux pilotes les plus titrés en discipline reine avec sept couronnes chacun.

"Je suis un peu partial sur cette question parce que j'ai piloté avec et contre Ayrton Senna – je le place généralement en tête de liste", a répondu Berger lors d'un entretien avec Auto Motor und Sport. "Mais c'est là que la question se pose : comment juger une telle chose ? Cela n'est possible qu'avec des faits et des chiffres. Et il faut mettre Michael Schumacher à la première place. Senna a impressionné par son talent et ses capacités surnaturelles dans la voiture."

Toutefois, Berger estime que Verstappen peut déjà prétendre à être qualifié de meilleur pilote de l'Histoire de la F1. L'ancien responsable de BMW et de Toro Rosso et patron du DTM estime en effet que l'une des forces qui placerait le pilote Red Bull au-dessus des autres légendes de la discipline est de baigner dans l'univers des courses virtuelles, ce qui lui permet, même hors des circuits, de continuer à parfaire sa science de la course.

"Avec Max Verstappen, nous avons quelqu'un qui me fait me demander si mon ancienne évaluation est toujours correcte", a ajouté Berger. "Max n'a pas fait une seule erreur la saison dernière. Au moins, cela arrivait à Senna de temps en temps. Senna et Schumacher ont bénéficié du fait qu'ils ont piloté des karts dès leur plus jeune âge et qu'ils n'ont rien fait d'autre dans la vie que de courir. Cela s'applique à tous les pilotes aujourd'hui."

"Verstappen, cependant, continue de courir virtuellement sur simulateur pendant son temps libre. Il est toujours préoccupé par la course. Mentalement, il joue avec les endroits où il peut ou ne peut pas dépasser. Ni Senna, ni Schumacher, ni Hamilton ne disposaient de cet outil. On remarque simplement que Max est toujours au bon endroit : au départ, dans le premier virage, dans les duels. Je ne vois pas comment on pourrait faire mieux que lui. C'est pourquoi Max Verstappen est probablement le meilleur que nous ayons jamais vu en Formule 1."