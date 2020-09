Verstappen est une menace pour le championnat, selon Wolff

Suite à sa victoire lors du Grand Prix du 70e Anniversaire, Max Verstappen figure à la seconde position du championnat à 30 points de Lewis Hamilton, malgré un abandon lors de la première épreuve en Autriche.

Avant le week-end dernier, Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, a répété que la saison était loin d'être terminée au sortir des quatre premiers GP remportés par son écurie. Et pour lui, c'est clair : Verstappen va jouer le titre en 2020.

"Je pense que c'est le cas", a-t-il répondu quand il lui a été demandé si une lutte s'était engagée pour le titre mondial. "J'apprécie plutôt cette situation parce que tout le monde disait 'OK, ça va être une promenade de santé pour Mercedes', et voilà."

"Ça n'a pas été une promenade de santé. Nous n'avions clairement pas la voiture la plus rapide, peut-être même pas la seconde plus rapide. Nous avons vu par le passé que les conditions chaudes ne conviennent pas à notre voiture, mais comme je l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus complexe que cela. En fait, je suis prêt à relever le défi."

"Nous avons probablement le package le plus rapide, mais le package le plus rapide implique aussi le plus d'appui, et ce dernier fait plus travailler les pneus. À cet égard, nous devons apprendre à régler la voiture pour que les pneus survivent un peu. Je suis vraiment curieux et intéressé de voir comment nous allons faire à Barcelone. Nous avons une poignée de jours pour comprendre, et il n'y a rien de mieux qu'un grand défi."

Red Bull attend d'avoir "une idée plus précise"

Du côté de son homologue de chez Red Bull, Christian Horner, on souhaite surtout temporiser avant de faire part de ses ambitions. Par le passé, l'écurie autrichienne a pris l'habitude de monter en puissance progressivement à mesure que les saisons avançaient. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a bouleversé le calendrier, qui a démarré en juillet seulement, et retiré du programme certaines pistes où l'écurie excelle en général.

Quand il est demandé à Horner, par Motorsport.com, si Verstappen pouvait surfer sur cette dynamique pour aller jouer la couronne mondiale, il répond : "C'est difficile à dire. Je pense que Mercedes a sous-performé [dimanche], par rapport aux dernières épreuves, donc je pense qu'il y aura encore quelques courses avant que nous ayons une idée plus précise sur ce point. Mais nous sommes ravis de remporter cette première victoire de 2020, en particulier lors de cette course anniversaire."

Malgré tout, Horner estime que la seconde course de Silverstone est le premier signe du potentiel de la RB16. "Ces voitures ont été peu sollicitées jusqu'à présent. C'est donc seulement cette fois que nous avons vraiment pu voir les performances dont nous pensions qu'elle était capable."

"Il est donc très important pour nous de comprendre pourquoi elle a été si performante [dimanche]. Dans des virages où nous avons été médiocres samedi dernier il n'y avait pas de problème du tout. Le vent était un peu moins fort, les températures étaient assez similaires à celles des deux derniers jours et du week-end dernier. La pression des pneus était légèrement différente, à cause des problèmes que Pirelli a eu le week-end dernier."

"Il est important pour nous de prendre ces données, de les analyser et de les comprendre, parce que nous ne sommes vraiment pas performants le samedi, où nous nous battons à coups de dixièmes avec Racing Point et Renault ce week-end, et puis nous leur avons pris un tour en course. Il y a donc un grand delta, et nous avons vu un peu la même chose au cours des quatre ou cinq dernières courses. Nous avons beaucoup de choses à comprendre, mais c'est vraiment encourageant d'avoir cette performance. Cela récompense tout le travail qui est fait."

