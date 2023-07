Verstappen minimise son altercation radio avec son ingénieur

Le ton est monté entre Max Verstappen et son ingénieur de course Gianpiero Lambiase lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, avec quelques jurons de la part du pilote, alors qu'il rentrait au stand après avoir composté son ticket pour la Q3 de justesse avec le dixième chrono.

En effet, Verstappen était furieux envers la stratégie imposée par Red Bull : un tour au ralenti pour recharger sa batterie avant sa dernière tentative lancée en Q2, après sa sortie de piste au virage 9. Le Néerlandais voulait enchaîner avec un second tour lancé à la suite de son erreur, mais Red Bull craignait que ses pneus soient en surchauffe à la fin de ce deuxième tour, et il n'y aurait pas eu le temps de recharger la batterie pour une ultime boucle compétitive. Sans oublier le fait que la piste s'améliorait rapidement, et qu'en déployant sa batterie deux tours d'affilée, Verstappen aurait pu voir ses rivaux tirer leur épingle du jeu.

La discussion entre Verstappen et Lambiase

Verstappen : "On aurait juste dû attaquer deux tours d'affilée comme je l'avais dit, putain."

Lambiase : "Mais tu es qualifié, Max."

Verstappen : "Je n'en ai rien à foutre, mec, de me qualifier en étant dixième. L'exécution était juste merdique."

Lambiase : "OK, et quand la piste allait être deux secondes plus rapide pour ton dernier tour et que tu n'avais plus d'énergie, ça se serait passé comment ? Mais dis-moi ce que tu veux faire en Q3, et on le fera. Tu me dis : les pneus, le carburant, le plan de roulage ?"

Après avoir signé le meilleur temps des qualifications avec huit dixièmes d'avance sur Charles Leclerc, Verstappen a finalement présenté ses excuses à la radio.

Verstappen : "Oh, bel écart ! Au moins on a fait une belle Q3. Et désolé GP d'avoir lancé une telle... une si longue gueulante."

Lambiase : "Je commence à m'y habituer, Max. Huit dixièmes d'avance sur Leclerc."

Verstappen : "Heureusement, on a quelques années de plus devant nous, mon gars. Tout va bien."

Max Verstappen et Gianpiero Lambiase

Lorsque Motorsport.com lui a demandé si Red Bull et lui auraient pu mieux gérer la situation en fin de Q2, Verstappen a répondu : "Franchement ça ne sert à rien que je fasse un commentaire ici, j'en discuterai avec lui." Il avait déjà insisté en conférence de presse sur le fait que "ça arrive parfois" : "Je pense que nous pouvons tous deux être très affirmés ou émotifs, mais nous mettons toujours les choses au clair après. Alors tout va bien."

Le calme et l'humour pince-sans-rire de Lambiase face aux messages radio souvent explosifs de Verstappen sont depuis longtemps source d'intérêt en Formule 1. Les deux hommes travaillent ensemble depuis que le Néerlandais a été promu chez Red Bull au printemps 2016. Arrivé à Milton Keynes en provenance de Force India, Lambiase collaborait précédemment avec Sebastian Vettel et Daniil Kvyat.

Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner a récemment comparé les échanges radio entre Verstappen et Lambiase à la relation d'un "vieux couple marié".