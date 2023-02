Verstappen espère que Netflix a compris ses inquiétudes

Charger le lecteur audio

Le double Champion du monde de F1 Max Verstappen a révélé vers la fin de l'année 2021 qu'il avait refusé de participer à des interviews pour la quatrième saison de Drive to Survive, estimant alors que les réalisateurs du programme "falsifiaient beaucoup de choses". Et alors que le Néerlandais avait assuré en mars dernier qu'il ne changerait pas d'avis et n'envisagerait pas de revenir, les discussions avec les producteurs ont finalement ouvert la voie à des entretiens dans le cadre de la cinquième saison, dont la sortie est prévue le 24 février.

Verstappen a expliqué avoir "toujours voulu participer" à Drive to Survive, mais que la série "devait être réaliste", ce qui a suscité des discussions avec l'équipe en charge de la production. "C'est pourquoi nous devions d'abord en parler, et ils ont compris mon point de vue", a-t-il déclaré.

"Bien sûr, je comprends que lorsque vous créez un show, il doit y avoir un côté spectaculaire, il doit être excitant. Mais je suis un gars qui trouve aussi très important d'être bien dépeint, et qu'ils ne commencent pas à coller des commentaires sur les différentes séquences alors que ça ne s'est pas passé comme ça."

"Je devais leur expliquer quel était mon point de vue. Sans quoi, je ne voulais pas y participer. Mais oui, ils ont compris. Nous verrons, une fois que ce sera sorti, ce qu'ils en feront. Je suis optimiste bien sûr, car je sais que c'est aussi très important pour la Formule 1."

Dans le premier aperçu de la cinquième saison diffusé par Netflix le mois dernier, le retour de Verstappen a été confirmé par une séquence où un intervieweur lui demande : "Qu'est-ce que ça fait d'être dans ce fauteuil ?", ce à quoi le pilote a répondu : "Ça va."

Le Néerlandais a ajouté qu'il était conscient du rôle important qu'il devait jouer dans des projets tels que Drive to Survive étant donné sa position de Champion du monde de F1 : "Je sais, surtout en étant Champion du monde, qu'il faut faire partie de quelque chose comme ça."

"Je pense que je leur ai donné 30 minutes ou une heure d'interview, et j'espère évidemment qu'ils vont bien l'utiliser. Je ne sais pas quand je vais la regarder. Mais oui, j'espère qu'ils sont heureux. Et j'espère bien sûr que je pourrai être content après l'avoir regardé. Je sais que c'est important pour la Formule 1 et pour le développement du sport en général."