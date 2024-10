Verstappen non-sanctionné : les pilotes veulent des réponses de la FIA

Les pilotes de F1 veulent revenir sur la bagarre au Grand Prix des États-Unis entre Max Verstappen et Lando Norris à l'occasion du briefing des pilotes au Mexique, alors que des questions se posent sur la façon dont les règles cadrant les bagarres en course et dictées par la FIA sont appliquées dans les faits.

Verstappen et Norris se sont livrés une bataille acharnée pour la troisième place à Austin, jusqu'à ce qu'ils sortent tous les deux au large au virage 12 à quatre tours de la fin. Norris a dépassé son rival pour le titre hors de la piste, ce qui lui a valu une pénalité de cinq secondes, tandis que Verstappen est resté impuni après avoir poussé son adversaire en dehors des limites du circuit.

Selon les directives des normes de course telles qu'elles sont rédigées, Verstappen était dans son droit en tant que voiture en position de défense, et n'avait pas à laisser l'espace en piste à la voiture de Norris. McLaren a indiqué vouloir revenir sur cette décision, avançant que c'est Norris qui était en situation de défense puisque sa monoplace était alors devant celle de Verstappen.

Si les commissaires ont semblé appliquer correctement les règles telles qu'elles existent, plusieurs pilotes de premier plan ont contesté la pratique qui consiste à plonger à l'intérieur d'un virage sans se soucier du fait d'être en mesure ou non de passer le virage en question, tant qu'ils devancent leur rival au point de corde.

"Cela a toujours été une zone grise", a déclaré Lewis Hamilton. "Ils ont probablement besoin de faire quelques ajustements, c'est certain. Il y a aussi des incohérences dans les décisions en fonction des commissaires qui sont en poste. Et en tant que championnat, nous devons nous améliorer dans tous les domaines. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises avec Max. Vous ne devriez pas pouvoir balancer la voiture à l'intérieur, puis repartir et conserver votre position."

Max Verstappen et Lando Norris se sont livrés un duel pour la troisième place à Austin. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

George Russell, coéquipier d'Hamilton chez Mercedes, a indiqué qu'il était intéressé de savoir comment la FIA considère l'incident à ce jour, et si leur interprétation induit que Verstappen était totalement dans le droit ou s'il exploitait une faille dans les directives actuelles... ou bien même si le Néerlandais "se fout de la gueule du monde" comme l'a déclaré le pilote Sauber Valtteri Bottas.

"Je ne pense pas que vous puissiez écrire un ensemble de règlements qui couvre tous les scénarios possibles", a déclaré Russell, le directeur de l'association des pilotes. "Je suis vraiment intéressé de voir si la FIA pense, après avoir tout revu, que Max aurait dû être pénalisé pour ce qu'il a fait ou non. À mon avis, il aurait dû être sanctionné. Par conséquent, il n'y a pas vraiment d'échappatoire. S'ils disent : 'Sur la base de notre règlement, il n'aurait pas dû être pénalisé', alors il exploite une faille."

Carlos Sainz (Ferrari) a déclaré qu'il se posait également des questions sur le degré d'agressivité admis pour une voiture en position défensive. "C'est une très bonne question que je dois poser aux commissaires, parce qu'il est évident que cela change la façon dont nous courrons", a estimé l'Espagnol. "Cela signifie que le gars qui défend à l'intérieur peut freiner aussi tard qu'il le souhaite et qu'il peut faire croire que vous essayez d'atteindre le point de corde, alors que ce n'est peut-être pas le cas."

"Cela doit être clarifié car je pense que dans ce cas, ils étaient tous les deux à blâmer : Max pour avoir viré large et Lando pour avoir gagné une position en dehors de la piste. C'est pourquoi ce scénario spécifique est très compliqué à trancher."

La solution pourrait être résolue d'elle-même par des normes ou des modifications du circuit.

Russell et Sainz ont tous deux convenu qu'une bande de gravier à l'extérieur du virage 12 résoudrait en grande partie le problème sous-jacent, et peu de pilotes s'attendent à des problèmes similaires ce week-end à l'Autódromo Hermanos Rodríguez à Mexico.

"La cause première du problème est d'avoir un circuit qui vous permet de sortir large", a souligné Russell. "Si l'on prend l'exemple de l'Autriche l'année dernière, il y a eu, je ne sais pas, 300 problèmes de limite de piste. Ils ont mis du gravier [cette année] et il n'y a pas eu de problème. Si vous mettez du gravier dans ce virage, Lando ne sort pas et ne dépasse pas, et Max ne freine pas si tard et ne sort pas non plus."

Sainz a ajouté qu'il serait beaucoup plus simple de modifier les circuits que de discuter sans fin des règles de course : "Si vous y réfléchissez, la solution pourrait être résolue d'elle-même par des normes ou des modifications du circuit. Nous continuons à tourner en rond avec des directives qui pourraient être plus faciles à résoudre avec certaines modifications légères de la piste, ce que certains circuits ont déjà fait."

Le Circuit des Amériques d'Austin, qui accueille également le MotoGP dont les exigences en matière de sorties de piste sont différentes, serait en pourparlers avec la FIA au sujet de changements potentiels pour 2025.