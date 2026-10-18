GTWCE Endurance Portimão

Verstappen à son tour obligé de demander la fin des abus en ligne

Au lendemain de l'épreuve de Portimão de GTWCE à laquelle il prenait part, Max Verstappen a pris la parole contre la vague de harcèlement subie en ligne par son équipier Chris Lulham.

Fabien Gaillard

Publié: 18 oct. 2026, 09:42

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Photo de : SRO

Max Verstappen a de nouveau fait l'actualité hors de la Formule 1 ce week-end en prenant part à la manche finale de la saison 2026 du GT World Challenge Europe, qui se déroulait du côté de Portimão.

Après des qualifications décevantes, lors desquelles l'équipe s'est trompée sur ses réglages et n'a pu faire mieux que la 15e place, la course a démarré dans de bien meilleures dispositions avec un premier relais très encourageant de la part de Ben Barnicoat. Il est en effet remonté jusqu'à la huitième position, avant de céder le volant à Chris Lulham.

Ce dernier, protégé de Verstappen depuis l'époque du sim racing, a alors poursuivi le travail de son équipier en se hissant en sixième position. Après un Safety Car, le Britannique a bien tenté de continuer sur sa dynamique en lançant une attaque sur la n°48 alors pilotée par Luca Stolz.

Toutefois, cette manœuvre maladroite s'est soldée par un contact au virage 8, qui a entraîné un tête-à-queue pour la Mercedes Winward. Aussi, plus tard, la sanction est tombée : pour sa responsabilité dans l'incident, l'équipage de la n°3 était sanctionné d'un drive-through.

Cette pénalité a porté un coup fatal aux espoirs de signer un excellent résultat puisque, une fois la sanction purgée, Lulham a cédé le volant à Max Verstappen en 24e position. Si le Néerlandais est bien remonté en fin d'épreuve, le résultat final - une neuvième place - ne reflétait pas les ambitions et le rythme affiché par le trio.

Chacun a le droit d'avoir son opinion sur ce qui s'est passé en piste, mais ces attaques personnelles sont inacceptables.

Surtout, après la course, une partie des fans du quadruple champion du monde de F1 s'en est directement pris à Lulham pour son erreur, ce qui a conduit à une nouvelle vague de harcèlement dans le monde des sports mécaniques.

Une situation qui a poussé Verstappen lui-même, ce dimanche matin, à prendre la parole via un message sur les réseaux sociaux : "Quel week-end formidable !", a-t-il d'abord écrit. "J'étais très heureux de piloter notre GT3 à Portimão. Il y a eu des hauts et des bas, mais en tant qu'équipe, nous avons beaucoup appris."

"Je tiens également à m'exprimer au sujet des propos haineux et du harcèlement dont Chris a été victime après la course. Chacun a le droit d'avoir son opinion sur ce qui s'est passé en piste, mais ces attaques personnelles sont inacceptables. Chris a réalisé un relais vraiment solide et tout le monde peut commettre des erreurs."

"Ce genre d'abus n'a pas sa place dans notre sport, ni nulle part ailleurs."

Cette nouvelle vague de harcèlement et cette nouvelle prise de position interviennent quelques jours après que Franco Colapinto a posté une vidéo pour inciter ses fans à mettre fin à leur harcèlement des rivaux ou des officiels dès qu'un évènement négatif survient le concernant.

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