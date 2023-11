Course - Verstappen parachève sa folle saison 2023 avec un 19e succès

Au lendemain de l'ultime séance de qualifications de l'année, le Grand Prix d'Abu Dhabi réservait deux enjeux majeurs : la victoire, bien sûr, avec un Max Verstappen en pole et toujours insatiable, mais également la lutte pour la deuxième place du championnat constructeurs entre Mercedes et Ferrari.

Pour aborder les 58 tours de course, dans des conditions toujours idéales sur le tracé de Yas Marina, Max Verstappen retrouvait à ses côtés en première ligne Charles Leclerc, devant la McLaren d'Oscar Piastri et la Mercedes de George Russell. Côté pneumatiques, le medium a été largement plébiscité, seuls Lance Stroll, Carlos Sainz et Valtteri Bottas optant pour le pneu dur en raison de leur position hors du top 10.

À l'extinction des feux, Charles Leclerc a semblé prendre la meilleure impulsion mais Max Verstappen a conservé l'avantage en plongeant dans le premier virage. Par deux fois ensuite, la Ferrari a tenté sa chance en profitant de l'aspiration, en vain ! Derrière, Lando Norris a subtilisé la quatrième position à George Russell pour emboîter le pas à son coéquipier Oscar Piastri. Le Britannique a pris le meilleur pour se hisser au troisième rang après quatre tours. Au 11e tour, le même Oscar Piastri a dû baisser pavillon face à George Russell, très pressant pendant plusieurs boucles.

Devant, Max Verstappen ne s'est pas échappé mais est parvenu à se protéger du DRS, l'écart avec Charles Leclerc se maintenant longtemps autour de 1"5. Parmi les hommes de tête, les McLaren et George Russell ont été les premiers à s'arrêter pour chausser des pneus durs, au 15e tour, et Lando Norris a perdu gros dans un arrêt qui s'est éternisé, profitant ainsi à la Mercedes. Un peu plus loin, il y a eu contact entre Lewis Hamilton et Pierre Gasly, l'aileron avant de l'Anglais étant ainsi légèrement abîmé.

Charles Leclerc n'a une nouvelle fois rien pu faire face à Max Verstappen.

Red Bull a choisi le 16e tour pour faire rentrer Max Verstappen, Ferrari faisant de même un tour plus tard pour Charles Leclerc. Une situation qui a permis de retrouver temporairement en tête l'étonnant Yuki Tsunoda, auteur d'un magnifique début de course, devant Lance Stroll et Carlos Sainz avec leur stratégie décalée. Ces deux derniers ont toutefois été vite repris par Max Verstappen avec des pneus durs neufs. Yuki Tsunoda, lui, a fait son arrêt au 23e tour pour reprendre la piste aux portes du top 10.

Une fois la situation rétablie en tête après la première salve d'arrêts, Max Verstappen a commencé à enfoncer le clou pour porter son avance sur Charles Leclerc au-delà des cinq secondes à la mi-course. Suivaient George Russell, Lando Norris, Sergio Pérez et Oscar Piastri. Très vite, on a compris que la stratégie à deux arrêts serait finalement privilégiée par les écuries, et Charles Leclerc a cette fois plongé dans les stands avant Max Verstappen.

Le leader, serein, s'est fait remarquer par un message radio donnant la priorité à Sergio Pérez pour le deuxième arrêt si cela favorisait la remontée du Mexicain, ce que Red Bull a fait avant d'immobiliser son Champion du monde à 15 tours de l'arrivée. La fin de l'épreuve a été marquée par un contact entre Lando Norris et Sergio Pérez, le pilote Red Bull prenant la quatrième place mais écopant ensuite de cinq secondes de pénalité pour cet accrochage.

Parallèlement, des arrêts au stand successifs ont été placés sous enquête pour une infraction qui serait liée à l'équipement des mécaniciens, chez Mercedes, Alpine, Red Bull, Williams et Alfa Romeo.

Max Verstappen a franchi la ligne d'arrivée avec une avance confortable d'une quinzaine de secondes pour s'imposer devant Sergio Pérez, que Charles Leclerc a volontairement laissé passer en réfléchissant au championnat constructeurs tout en jouant avec la pénalité du Mexicain ! Une tentative vaine, puisque derrière le Monégasque, classé deuxième, George Russell a conservé la troisième place devant la Red Bull. C'est donc Mercedes qui termine à la deuxième place du championnat constructeurs.

Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton et Lance Stroll complètent le top 10 de la course.

Grand Prix d'Abu Dhabi