Verstappen : "Pas lieu de paniquer" au sujet du moteur 2026 de Red Bull

En 2026, la Formule 1 entrera dans une nouvelle ère pour les unités de puissance. Le système MGU-H, coûteux et complexe, sera supprimé et l'accent sera mis davantage sur l'énergie électrique fournie par le MGU-K. La discipline adoptera également un carburant durable pour le moteur V6 turbocompressé, et la partie électrique devrait fournir autant de puissance que l'unité à combustion interne.

Au moment de cette transition, Red Bull et l'équipe sœur VCARB passeront à des unités de puissance développées par l'entité Red Bull Powertrains, construites sur le campus de Milton Keynes, avec la contribution de son nouveau partenaire Ford.

Le passage à un moteur maison représente un pas vers l'inconnu que Christian Horner a qualifié de "plus grand défi" de l'équipe en 20 ans d'histoire. Et au milieu des rumeurs selon lesquelles le projet prendrait du retard sur ceux des rivaux et pourrait pousser Max Verstappen à revoir ses options, le Néerlandais reste serein.

"Si je dois spéculer sur tout... Je pourrais être inquiet si je suis encore en vie demain, non ?", a-t-il lancé. "Donc je ne m'inquiète pas trop à ce sujet. Bien sûr, je suis en contact étroit avec Christian à ce sujet et avec les gens qui travaillent là-bas. Tout le monde travaille d'arrache-pied, il n'y a donc pas lieu de paniquer à ce sujet. Nous ne sommes pas encore en 2026."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen a toutefois reconnu que Red Bull Powertrains avait fort à faire face aux fabricants de moteurs déjà en place, à savoir Mercedes, Ferrari, Renault et Honda, qui seront également rejoints par Audi en 2026.

"Nous savons que c'est une très grosse tâche, nous ne prenons pas cela à la légère. Et bien sûr, avec autant de motoristes bien établis, nous ne pensons pas non plus qu'il sera facile de les battre", a-t-il ajouté. "Mais nous avons beaucoup de personnes compétentes qui travaillent sur le projet et nous sommes très enthousiastes. L'avenir nous dira ce qu'il en sera, bien sûr."

L'été dernier, Horner a exhorté la FIA à revoir la répartition de puissance égale des énergies et à donner plus d'importance à la combustion interne, en raison de craintes concernant la qualité du spectacle proposé en piste. Mais selon Toto Wolff, il s'agissait plutôt du signe que Red Bull craignait d'être distancé dans le développement.

Les règlement châssis de 2026 n'ayant pas encore été finalisés, des discussions sont en cours pour mettre au point des voitures plus légères et générant moins de traînée afin de s'assurer que les batteries ne s'épuisent pas rapidement et que les pilotes ne ralentissent pas de manière considérable en ligne droite. L'objectif est de rendre la prochaine génération de monoplaces plus courte, plus étroite et plus légère de 40 à 50 kg, avec des éléments aérodynamiques mobiles supplémentaires pour aider à réduire la traînée.