Le peloton se resserre et ce n'est pas surprenant, selon Verstappen

Bien que Max Verstappen ait franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix de Bahreïn en vainqueur avec plus de dix secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, son coéquipier Sergio Pérez, moins de 1,5 seconde seulement couvrait l'intégralité de la grille au terme de la première phase des qualifications.

Ces écarts minimes vus le samedi ont notamment été dus aux premiers effets attendus du plafond budgétaire, qui ont participé à l'amélioration des performances de plusieurs équipes du milieu de grille pendant l'intersaison. L'exemple le plus frappant est sans aucun doute celui d'Aston Martin, en fond de grille à Bahreïn en 2022 et sur le podium au terme de l'édition 2023.

"Il semble que nous soyons tous plus proches les uns des autres, ce qui est une bonne chose je pense", commente Charles Leclerc. "C'est plus emballant pour les séances de qualifications, comme Q1 et Q2 : pour les meilleures équipes, lorsque nous avions cette grosse marge, nous pouvions faire un peu ce que nous voulions. Maintenant, il semble que nous soyons un peu plus limités, donc c'est bien."

Max Verstappen, Red Bull, et Fernando Alonso, Aston Martin, sur le podium

La progression de certaines écuries n'étonne pas Verstappen toutefois. Le double Champion du monde en titre l'explique par le fait que les RB18 et Ferrari F1-75 de l'an passé, les deux meilleurs voitures du championnat, ont servi de modèle à la concurrence. Helmut Marko et Sergio Pérez ont par ailleurs ironisé sur le sujet en se réjouissant de voir "trois Red Bull" sur le podium à Sakhir.

"Ce n'est pas vraiment une surprise", affirme Verstappen au sujet de ce peloton regroupé. "Si vous regardez la plupart des voitures, [les équipes] se sont toutes copiées entre elles. De toute façon, avec les mêmes règles, tout le monde devient plus intelligent au fil des années. Si vous voyez qu'une voiture en particulier se débrouille bien sur une année, vous essayez de copier certaines choses et c'est pourquoi, naturellement, tout le monde se rapproche et, en général, comprend un peu mieux la voiture."

Verstappen édulcore néanmoins son propos en expliquant que la performance des voitures ne se limite pas à leur ressemblance avec une monoplace compétitive : "Peu importe qu'il s'agisse de la génération précédente [de règles] ou de celle-ci. Si vous avez les bonnes personnes aux commandes, qu'elles veulent vraiment gagner et qu'elles engagent les bonnes personnes, tout est possible."

Avec Ronald Vording