Verstappen : "Je sais ce que je peux et ce que je ne peux pas faire"

Au Grand Prix de Hongrie, et particulièrement lors de la course, Max Verstappen s'est montré très nerveux à la radio de son équipe tout au long des 70 tours. Le Néerlandais s'est tout d'abord plaint de l'action au premier virage avec Lando Norris, puis de la stratégie de son équipe et enfin, de son accrochage avec Lewis Hamilton en fin de course, qui l'a relégué à la cinquième place.

Alors que le pilote Red Bull n'avait pas montré une telle attitude depuis un certain temps, sans doute frustré de voir son équipe perdre du terrain sur McLaren, certains ont tenté de justifier cette nervosité en raison du manque de sommeil du triple Champion du monde. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, Verstappen a participé à une épreuve de simracing jusqu'à trois heures du matin.

Alors que le sujet a été mis sur la table au sein de l'écurie autrichienne, le conseiller de cette dernière, Helmut Marko, a déclaré que son pilote avait accepté de ne plus participer à des courses de simulation aussi tard dans la nuit les week-ends de Grand Prix.

"Max a un rythme de sommeil différent et il a eu ses sept heures de sommeil", a déclaré l'Autrichien à Speedweek, propriété de Red Bull. "Sa course de simulation nocturne le week-end hongrois n'a eu lieu que parce qu'un pilote de son équipe a dû déclarer forfait. Néanmoins, nous avons convenu qu'il ne ferait plus de simulations aussi tard à l'avenir."

À la veille du Grand Prix de Belgique, dernière manche avant la trêve estivale, Max Verstappen a tenu à mettre les choses au clair, estimant qu'il n'y avait aucun rapport entre sa participation à des épreuves de simracing et ses performances en Formule 1. Le Néerlandais a notamment annoncé que, malgré la déclaration d'Helmut Marko, il continuerait à participer à des courses virtuelles.

"Nous en avons parlé", a déclaré Verstappen. "Il n'y a pas d'autre course virtuelle à venir de toute façon, donc personne n'a besoin de s'inquiéter à ce sujet."

Max Verstappen Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Donc non, ce n'est pas que j'ai une interdiction ou quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas non plus à leur dire ce qu'ils font pendant leur temps libre et les week-ends, et c'est la même chose pour moi. Courir jusqu'à trois heures du matin n'est pas quelque chose de nouveau et pour moi, c'est très important dans ma vie."

Lors de la manche à Imola, Max Verstappen avait déjà participé à une épreuve virtuelle. Pourtant, cela ne l'avait pas empêché de gagner le lendemain, signant sa 59e victoire en carrière. Le pilote Red Bull a alors regretté que des gens essayaient de trouver des raisons de le critiquer pour ne pas avoir terminé sur le podium en Hongrie.

"C'est toujours quand vous ne gagnez pas la course que les gens vous le reprochent : 'Ah, il se couche jusqu'à 3 heures du matin ou il a un kilo de trop'. Il y a toujours des choses à inventer sur lesquelles on peut argumenter quand on ne gagne pas une course. Mais par exemple, à Imola, je gagne la course, les deux fois. C'est ce que je fais depuis 2015. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est différent dans ma préparation."

"Je veux dire, j'ai gagné trois championnats du monde, je pense que je sais assez bien ce que je peux et ce que je ne peux pas faire. Je suis toujours très dur avec moi-même, sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, donc je pense qu'avec toute l'expérience que j'ai en Formule 1, je sais assez bien ce qui est possible."

Avec Filip Cleeren