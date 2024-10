Verstappen : Piastri est "trop bon" pour soutenir Norris chez McLaren

Alors que la saison semblait se diriger tout droit vers une nouvelle ultra domination de Red Bull, Max Verstappen remportant sept des dix premiers Grands Prix, la situation s'est complètement inversée lorsque McLaren est devenue l'équipe la plus performante du plateau.

Dans la course au championnat constructeurs, c'est au Grand Prix d'Azerbaïdjan que McLaren a pris l'ascendant sur Red Bull, possédant 41 points d'avance à l'issue de la manche à Singapour. Mais côté pilotes, Max Verstappen est encore assis sur son trône et voit Lando Norris se rapprocher petit à petit du titre le plus convoité. Alors que six Grands Prix sont encore à disputer, le Britannique aborde cette dernière ligne droite avec 52 points de retard sur le Néerlandais.

Pour l'aider dans cette quête du titre, McLaren a fait le choix de privilégier son pilote britannique, avec l'accord de son coéquipier Oscar Piastri. L'écurie basée à Woking réalise que Norris pourrait bien décrocher son premier titre mondial et a donc décidé de le favoriser en piste lorsque la situation le permettra.

Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

Interrogé sur les consignes d'équipe de McLaren lors d'un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, Verstappen a déclaré que Piastri était "trop bon" pour jouer un rôle de soutien et qu'il n'aurait pas dû l'accepter, même si le champion du monde a admis qu'il n'avait jamais été dans une position similaire.

"Pour moi, ce n'est absolument pas un [deuxième pilote] et si j'étais lui, je ne l'accepterais jamais", a déclaré Verstappen. "Pour moi, c'est facile de parler, bien sûr, parce que je suis en Formule 1 depuis 10 ans et que c'est la deuxième saison d'Oscar, donc c'est toujours plus difficile de s'affirmer. Mais c'est un grand pilote de F1 qui ne mérite pas de renoncer à des victoires et à des positions, et de jouer les seconds rôles parce qu'on le lui demande."

Avec sa nouvelle approche, le constructeur britannique aurait sans doute laissé la victoire à Norris en Hongrie, ou demandé à Oscar Piastri de laisser passer son coéquipier en Italie lorsqu'ils étaient à la poursuite de Charles Leclerc. Seulement, chez McLaren, le sujet a déjà été mis sur la table. L'équipe leader du championnat constructeurs a toujours déclaré qu'elle ne demanderait pas à Piastri de renoncer à des victoires en course pour Norris. De son côté, Norris a également déclaré qu'il ne voulait pas se voir offrir le championnat sur un plateau d'argent.

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Si un pilote fait mieux que moi et qu'il est performant, je dois faire un meilleur travail, donc je ne voudrais pas enlever cela à quelqu'un", a déclaré Norris. "Je ne veux pas non plus qu'on me donne un championnat. Oui, ce serait formidable d'avoir un titre de champion, et à court terme on se sent bien, mais je ne pense pas qu'on en soit fier à long terme. Je veux le gagner en battant Max, en battant mes concurrents, et en prouvant que je suis le meilleur sur la piste."

Max Verstappen est également revenu sur le rythme de développement affiché par McLaren lors des 18 derniers mois. Le pilote Néerlandais en a fait l'éloge, ajoutant la façon dont Norris et Piastri se sont révélés être une combinaison redoutable. Lorsqu'on lui a demandé si le duo était le meilleur parmi les concurrents de Red Bull, il a répondu : "Oui, parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre et parce qu'ils sont tous les deux rapides".

"McLaren a vraiment mis les bonnes personnes au bon endroit, des personnes qui travaillaient déjà dans l'équipe. Les personnes présentes ne sont pas toutes de nouvelles recrues, à l'exception de personnes comme [l'ancien concepteur de Red Bull] Rob Marshall. Mais certains membres du personnel se sont vu confier de nouvelles fonctions, et vous pouvez voir à quelle vitesse cela peut avoir un impact."