Verstappen plaisante sur ses problèmes radio alors que Lambiase s'apprête à laisser sa place

Deux courses du calendrier actuel de Formule 1 manquaient encore à la liste des victoires de Max Verstappen : celle de Madrid et celle du circuit urbain de Marina Bay. Étant donné que la F1 ne s'est rendue pour la première fois cette année sur le circuit urbain de Madrid, cela se comprend, mais Singapour était depuis des années le talon d'Achille de Red Bull.

Jusqu'à cette saison. En 2026, Verstappen a dominé l'épreuve, décrochant deux pole positions et deux victoires au cours du week-end sprint. Dimanche, toute l'attention était tournée vers le départ - un véritable casse-tête pour Red Bull cette année - même si Verstappen a cette fois-ci réussi à conserver sa position.

"Le départ était crucial, et il a été tout juste suffisant. Encore une fois, quelque chose n'allait pas tout à fait au départ, je dois donc comprendre ce qui s'est mal passé à ce moment-là", a révélé Verstappen.

"Avant de relâcher l'embrayage, je n'avais pas un bon feeling. Ensuite, nous avons connu quelques tours avec des problèmes de déploiement, et c'est là que Charles a failli m'avoir au virage 7. Une fois ces problèmes résolus, tout s'est bien passé."

Selon Verstappen, ces difficultés initiales étaient différentes de celles qu'il avait connues ces dernières semaines. À ces occasions-là, les problèmes survenaient lorsqu'il relâchait l'embrayage, mais cette fois, le problème s'était déjà manifesté plus tôt.

"Je dois comprendre ce qui s'est passé avec le moteur avant même de relâcher l'embrayage, car je pense que cela a nui à mon départ. Ce n'était encore une fois pas fantastique, on peut le dire."

Par la suite, Verstappen a freiné tardivement sur la trajectoire extérieure et a également réussi à surmonter les problèmes de déploiement. La menace de ses rivaux était donc écartée, même si le Néerlandais a encore dû faire face à un autre imprévu pendant le reste de la course : sa radio ne fonctionnait pas correctement.

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Le quadruple champion du monde entendait toujours l'équipe, mais ses réponses étaient incompréhensibles.

"Peut-être que GP [Gianpiero Lambiase, son ingénieur de course] était content que ça ne marche pas !", a déclaré Verstappen avec un sourire lors de la conférence de presse d'après-course.

"Je ne pouvais vraiment rien dire. À un moment donné, il a essayé de me poser quelques questions en code, et je pense qu'il a bien compris ce que je voulais dire ou ce que je ne voulais pas ! Mais ce n'est jamais agréable. J'ai déjà eu des problèmes avec ma radio toute la saison, et ce week-end a été particulièrement difficile."

Lambiase a donc dû faire preuve de créativité pour obtenir les informations de Verstappen. Dans les dernières minutes de la course, il a demandé au Néerlandais de rester silencieux s'il souhaitait effectuer un nouvel arrêt au stand en cas d'intervention de la voiture de sécurité, et d'appuyer sur le bouton de la radio s'il préférait conserver sa position sur la piste.

Le directeur de l'écurie, Laurent Mekies, a précisé que ces problèmes de radio étaient entièrement imputables à Red Bull et n'étaient pas liés à des problèmes techniques plus généraux à Singapour.

"Je ne pense pas que ce soit dû aux circonstances, non, je pense que cela vient de notre côté", a déclaré Mekies dimanche soir.

"Ce n'était pas le même problème qu'en EL1, mais c'était un peu pénible. Ces voitures sont complexes et il y a énormément de communication qui doit s'établir entre les pilotes et les ingénieurs. Mais comme vous l'avez vu, GP a trouvé le moyen de communiquer avec Max et vice versa lorsque cela était nécessaire."

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"Bien sûr, c'est un sujet que nous prenons au sérieux, comme tout le reste. Et je suis certain que nous trouverons une solution efficace à ce problème, car cela pourrait vous faire perdre un temps précieux dans les moments décisifs."

Hart va remplacer Lambiase sur la tournée américaine

En récompense de tous ses efforts, Red Bull a fait monter Lambiase sur le podium aux côtés de Verstappen, ce qui a également surpris le quadruple champion du monde.

"Oui, je ne m'y attendais pas. Je me souviens qu'il m'avait dit l'année dernière à Las Vegas : 'C'est peut-être la dernière fois que je monte sur le podium.' Je lui avais répondu : 'Ne dis pas de bêtises, on va en remporter bien d'autres.' Mais j'ai failli me porter la poisse, je crois !" a déclaré Verstappen en riant.

"C'était vraiment super sympa de leur part de l'avoir fait monter sur le podium. Nous savons tous qu'il s'en va, mais je pense que c'était très spécial de partager le podium sur un circuit où nous n'avions jamais gagné ensemble. Alors oui, c'était très agréable de le voir là-haut."

Parallèlement, Red Bull prépare la transition vers le futur ingénieur de course de Verstappen, Tom Hart. Il devait initialement rejoindre Williams en tant qu'ingénieur de course d'Alexander Albon, mais lorsque Verstappen a fait part en interne de sa préférence pour le successeur de Lambiase, Red Bull a tout mis en œuvre pour faire annuler ce transfert et conserver Hart - avec succès.

Aucune date officielle n'a encore été fixée pour la prise de fonction définitive de Hart à la place de Lambiase, bien que Red Bull soit en pourparlers avec McLaren concernant la date de départ de Lambiase et son préavis. Le calendrier de la transition dépend en partie de ces dispositions, l'année 2027 apparaissant théoriquement comme une issue logique.

D'ici là, Hart et Verstappen auront déjà eu l'occasion, au cours de plusieurs week-ends de course, de travailler ensemble et de mieux se connaître. Red Bull a confirmé à Motorsport.com que Hart occuperait le poste d'ingénieur de course de Verstappen à Austin, au Brésil et à Las Vegas, remplaçant ainsi Lambiase à ce poste.

L'écurie a ajouté que Lambiase serait toujours présent sur les circuits durant ces week-ends, où il exercerait ses fonctions de responsable de la compétition.