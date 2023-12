Verstappen prédit une saison 2024 "nettement plus serrée"

La suprématie de Red Bull Racing a été quasi totale sur la saison 2023 de Formule 1, avec 21 victoires en 22 Grands Prix (26 en 28 courses si l'on compte les sprints), la grande majorité de ces succès revenant à Max Verstappen. Peut-on s'attendre à un scénario similaire lors de la saison à venir ? Le Néerlandais affiche quelques doutes.

​"En étant réaliste, évidemment, ça ne peut pas être bien mieux que ce que nous avons accompli", commente Verstappen. "Mais je pense qu'il ne s'agit pas toujours d'essayer de gagner 20 courses. Il s'agit aussi d'essayer de trouver des améliorations en moi, et dans la voiture. Et si cela signifie que l'an prochain on a amélioré la voiture et on peut se battre pour le titre à nouveau, mais qu'on ne gagne que dix courses, ça va quand même."

"C'est juste que la concurrence autour de nous a connu beaucoup de hauts et de bas. Un week-end c'était telle équipe, la semaine suivante c'était une autre. Alors je m'attends à ce que l'an prochain, les gens apprennent beaucoup de choses avec cette nouvelle réglementation, si bien que ce sera nettement plus serré."

En 2023, cinq écuries différentes ont accompagné les pilotes Red Bull sur le podium avec neuf arrivées dans le top 3 pour McLaren et Ferrari, huit à l'actif d'Aston Martin et Mercedes, ainsi que deux chez Alpine. Verstappen ne s'est imposé qu'une fois avec plus de 30 secondes d'avance (34 secondes de marge sur Lando Norris au Grand Prix de Hongrie).

"Avec une réglementation stable, nous savons que le peloton va converger", confirme le directeur d'équipe Christian Horner. "Nous l'avons vu à différents moments de ces 12 derniers mois. Nous devons donc progresser et continuer à évoluer. Tous les aspects de la RB19 sont en train d'être étudiés pour l'évolution vers la RB20, dans l'espoir de la rendre encore plus forte, car je ne doute pas que c'est ce que nos concurrents chercheront à faire."

Consciente que son avantage n'est pas acquis, la structure de Milton Keynes travaille donc d'arrache-pied pour atteindre un niveau de performance encore supérieur en 2024. "Je ne pense pas que l'on puisse parler en pourcentages, mais il y a toujours des choses que l'on peut mieux faire", ajoute Verstappen. "On sait que la voiture a été extrêmement dominatrice, mais on a aussi vu quelques faiblesses où l'on pense pouvoir faire mieux. C'est là-dessus que l'on travaille pour l'an prochain."

Propos recueillis par Jonathan Noble