Verstappen privé du meilleur tour : "Ces limites de piste idiotes !"

Deuxième, c'est tout ce que Max Verstappen pouvait espérer aujourd'hui. Le pilote Red Bull a cravaché durant l'intégralité du Grand Prix du Portugal pour rattraper les Mercedes et son rival au championnat, Lewis Hamilton, et échoue finalement à 30 secondes de ce dernier. L'écart est important mais s'explique par l'arrêt tardif du Néerlandais en fin de parcours pour chausser des gommes tendres. Red Bull avait rappelé son pilote au stand pour décrocher le point du meilleur tour en course, également chassé par Valtteri Bottas.

"C'est [un résultat] convenable", a-t-il commenté avant de monter sur son 45e podium en catégorie reine. "J'ai pris un bon départ et j'ai essayé de mettre la pression sur Valtteri. En fin de compte, je pense que nous avons simplement manqué de rythme, donc Lewis m'est passé devant. La mise en température de ces pneus était très difficile. Je pense qu'une fois que l'on s'est installé en deuxième position, on pouvait clairement voir que l'on manquait de rythme par rapport aux [Mercedes], mais quand même, on est deuxième avec le meilleur temps dans le dernier tour."

Sauf que… le meilleur tour de Verstappen n'a tenu que quelques secondes. Son temps de 1'19"849 a été effacé par la direction de course car le Néerlandais est allé au-delà des limites de la piste au virage 14, offrant ainsi le point du meilleur tour à Valtteri Bottas, son deuxième cette saison. Lorsque le pilote Red Bull a été informé de la décision de la direction de course, Verstappen a lancé laconiquement : "Elle est bien bonne… C'est un peu étrange, parce que [les commissaires] ne vérifiaient pas les limites de la piste au virage 14, mais bon, peu importe."

Invité à réagir de nouveau sur le sujet après la cérémonie du podium, le pilote Red Bull avait encore un peu de rancœur en réserve et s'est exclamé : "Ces limites de piste idiotes !"

Privé de ce point, Verstappen n'en inscrit que 18 ce week-end et accuse désormais huit unités de retard sur le leader du classement général, Lewis Hamilton. Handicapé par des problèmes d'adhérence depuis le début du week-end à Portimão, le Néerlandais tourne son regard vers la prochaine manche, qui aura lieu dans une semaine, du 7 au 9 mai, sur le circuit de Barcelone. "Je pense que, dans l'ensemble, c'était un week-end un peu bizarre au niveau de l'adhérence, nous n'étions pas vraiment performants ici. Mais nous verrons ce que nous pourrons faire à Barcelone", a conclu Verstappen.

