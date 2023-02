Verstappen, Red Bull et Bagnaia nommés aux Laureus Awards

Charger le lecteur audio

Les sports mécaniques sont de nouveau représentés dans la liste des nommés aux Laureus World Sports Awards, qui récompensent les sportifs dans plusieurs catégories. Les deux plus prestigieuses d'entre elles demeurent celles du sportif et de la sportive de l'année. Au total, six nommés ont été sélectionnés dans huit catégories, après le vote de 1400 journalistes sportifs internationaux.

Les résultats seront connus au printemps l'occasion d'une cérémonie. Ils dépendront du vote de la Laureus World Sports Academy, jury composé de 71 sportifs légendaires.

Sacré Champion du monde de Formule 1 pour la seconde fois en 2022, Max Verstappen avait déjà remporté l'an passé ce prestigieux prix à la suite de sa victoire au Championnat du monde 2021. Le Néerlandais figure à nouveau parmi les prétendants au titre de Laureus Sportif de l'année.

L'écurie Red Bull figure dans la catégorie de l'Équipe de l'année après avoir remporté son premier titre de Champion du monde des constructeurs depuis 2013.

Enfin, côté MotoGP, Pecco Bagnaia a été sélectionné dans la catégorie Laureus Comeback de l'année, après avoir effacé un retard de 91 points sur Fabio Quartararo pour accrocher son premier titre dans la catégorie.

Sportif masculin de l'Année

Sportif Discipline Performance notable en 2022 Stephen Curry

Basket Vainqueur de son quatrième titre NBA avec les Golden State Warriors et MVP des finales. Mondo Duplantis

Athlétisme Il a amélioré le record du monde du saut à la perche tout en remportant divers concours. Kylian Mbappé

Football Soulier d'or de la Coupe du monde 2022, auteur d'un triplé en finale. Lionel Messi

Football Vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine et désigné joueur de la compétition. Rafael Nadal

Tennis Vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros, lui permettant alors de devenir le seul recordman avec 22 titres du Grand Chelem. Max Verstappen Formule 1 Vainqueur de son second Championnat du monde de Formule 1 en 2021.

Équipe de l'Année

Équipe Discipline Performance notable en 2022 Équipe féminine d'Angleterre Football Vainqueur de la Coupe d'Europe. Équipe masculine d'Argentine Football Vainqueur de la Coupe du monde. Équipe masculine de France

Rugby Vainqueur du Tournoi des Six Nations avec le Grand Chelem. Golden State Warriors

Basket Vainqueur du championnat NBA. Real Madrid

Football Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Liga. Red Bull

Formule 1 Champion du monde des constructeurs. Comeback de l'Année Sportif Discipline Performance notable en 2022 Francesco Bagnaia

MotoGP Champion MotoGP après avoir effacé un retard de 91 points. Christian Eriksen

Football Retour sur les terrains après son arrêt cardiaque de l'Euro 2020. Jakob Ingebritsen

Athlétisme Battu à la surprise générale au 1500m des Championnats du monde, il a remporté quelques jours plus tard le 5000m. Klay Thompson Basket Retour sur les terrains après 31 mois d'absence en raison de blessures. Annemiek Van Vleuten Cyclisme Vainqueur du Tour de France malgré des problèmes de santé. Tiger Woods Golf Retour sur les parcours après son accident de voiture en 2021.