Verstappen : Red Bull est "trop lent, tout simplement"

Un mur argent et papaye, voilà ce qui semble pour le moment se dresser entre Max Verstappen et un quatrième succès de suite sur ses terres au Grand Prix des Pays-Bas. Le Néerlandais a connu un vendredi assez calme mais a été devancé lors des Essais Libres 2 par les deux Mercedes et les deux McLaren. Le constat est pour le moment clair : sur le court tracé de Zandvoort, la Red Bull RB20 n'a pas encore le rythme pour jouer la victoire dans des conditions normales.

S'il était certes difficile de tirer quoi que ce soit des EL1, en grande partie courus sur une piste humide puis séchante, les EL2 dans des conditions sèches ont été plus représentatifs. Au sortir de cette seconde séance, le triple Champion du monde et leader du championnat pilotes a déclaré : "En EL1, on n'a pas vraiment pu beaucoup rouler. Mais, en EL2, on a pu voir un petit peu là où nous en étions et, oui, un peu trop lents sur les relais courts, un peu trop lents sur les longs relais, donc un peu de travail à faire."

Interrogé sur ce qu'il manquait à la Red Bull, repoussée à près de trois dixièmes de la Mercedes de George Russell ce vendredi, pour parvenir à rivaliser avec la concurrence, Verstappen de répondre : "Pour l'instant, [il n'y a] pas de réponse claire sur la façon d'améliorer ça spécifiquement, mais on va se pencher sur le sujet. [On est] un peu trop lents, tout simplement."

Red Bull reste sur quatre Grands Prix sans victoire, une première dans l'ère réglementaire débutée en 2022, et une première pour Verstappen depuis 2020. Son dernier succès remonte au GP d'Espagne, en juin, et donc la donne avant les EL3 et les qualifications à Zandvoort ce samedi ne l'étonne pas : "Oui, c'est notre situation sur les dernières courses, donc ce n'est pas vraiment une surprise. On va essayer de trouver un petit peu plus de performance pour dimanche."