Verstappen remporte un sprint chaotique avec neuf abandons, dont Russell

Max Verstappen s'élançait depuis la pole position de la première course sprint disputée sur le circuit de Marina Bay, qui était également la dernière de la saison 2026. George Russell et Charles Leclerc complétaient le top 3, devant les deux McLaren. Carlos Sainz, lui, prenait le départ depuis la voie des stands.

Le thermomètre affichait 49 °C au sol et 31 °C dans l'air alors que les pilotes s'apprêtaient à découvrir la course à Singapour en journée... mais aussi sous la pluie. Celle-ci, qui s'était fait attendre toute l'année, semblait désormais bien décidée à ne plus nous quitter.

Face au déluge qui s'abattait sur la piste, la direction de course a décidé de retarder le départ du sprint. Après 30 minutes d'attente, les pilotes se sont élancés pour deux tours de formation sur une piste encore humide par endroits, mais déjà sèche à d'autres. Tous étaient chaussés de pneus intermédiaires.

Hécatombe en trois tours

Au départ, comme en Malaisie, la Mercedes de George Russell a bondi comme une fusée pour prendre les commandes devant Max Verstappen. Lewis Hamilton a lui aussi signé un envol impressionnant, passant de la sixième à la troisième place.

Mais alors que Russell semblait avoir course gagnée en tête, le Britannique a commis une énorme erreur à la sortie du dernier virage. Sa Mercedes est partie en tête-à-queue, a traversé la piste avant de percuter le mur puis de retraverser le circuit à nouveau. Heureusement, les pilotes qui le suivaient ont tous réussi à éviter la monoplace.

Dans le fond du peloton, Lance Stroll et Sergio Pérez se sont également accrochés, tandis qu'Isack Hadjar s'est immobilisé hors piste, sa voiture dégageant de la fumée. La voiture de sécurité est alors entrée en piste. L'Alpine de Franco Colapinto s'est elle aussi soudainement arrêtée sur le circuit. En trois tours à peine, ce sprint comptait déjà cinq abandons.

Tous les pilotes sont restés en pneus intermédiaires, alors que la piste était encore très humide par endroits. Derrière la voiture de sécurité, Arvid Lindblad est parti seul en tête-à-queue, mais a réussi à repartir et à reprendre la piste en dernière position.

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La voiture de sécurité s'est effacée au sixième tour et Max Verstappen a relancé la course. Il est parvenu à conserver la tête, mais Lewis Hamilton restait à l'affût. Oliver Bearman s'est immédiatement porté à l'intérieur de Pierre Gasly pour lui ravir la neuvième place.

Derrière, Alexander Albon a manqué son freinage et percuté l'arrière de la Cadillac de Valtteri Bottas, qui a lui-même touché l'Audi de Gabriel Bortoleto. Albon a pu rejoindre la voie des stands et repartir, mais Bottas et Bortoleto ont dû abandonner.

Les pneus intermédiaires commençaient déjà à surchauffer. Kimi Antonelli mettait la pression sur Lando Norris, tandis que Nico Hülkenberg plongeait à l'intérieur au premier virage pour dépasser Gasly. Le Français a été contraint de sortir de la piste et a perdu plusieurs positions.

Les McLaren s'accrochent !

Antonelli avait finalement relâché la pression sur Norris, qui était désormais dans les échappements de son coéquipier. Albon a fini par abandonner à cinq tours de l'arrivée, tandis que Leclerc était en grande difficulté avec des pneus intermédiaires "complètement détruits". Piastri, Norris et Antonelli étaient revenus sur la Ferrari.

Dans le dernier tour, Norris s'est porté à la hauteur de son coéquipier avant de plonger à l'intérieur. Mais les deux McLaren se sont accrochées et sont parties en tête-à-queue ! Piastri est resté immobilisé, tandis que Norris a pu repartir, mais seulement en huitième position.

Max Verstappen a finalement remporté son premier sprint de la saison, à SIngapour, une semaine après sa première victoire en Grand Prix, devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc.