Verstappen répond à Hamilton sur les dominations en F1

Ce jeudi, en conférence de presse, Lewis Hamilton a fait part d'une idée destinée à tenter de limiter dans le temps les périodes de domination des écuries dans le contexte du budget plafonné.

Ce dernier pourrait être à la fois de nature à limiter les possibilités des écuries rivales de pouvoir revenir rapidement, alors qu'au contraire il serait possible pour les écuries dominatrices de maintenir plus longtemps leur avantage en ayant la possibilité de basculer plus tôt les ressources d'une année à l'autre, pour ainsi capitaliser sur leur avantage.

Le septuple Champion du monde a donc évoqué l'idée d'une deadline à partir de laquelle il serait possible pour chaque écurie, dans le cadre du budget plafonné, de commencer le travail sur la monoplace de la saison suivante.

"Ça ne vise personne en particulier, ni quoi que ce soit d'autre", a ainsi déclaré le pilote Mercedes. "C'est simplement qu'au cours des 17 années que j'ai passées ici, et même avant que je ne sois là, on a vu une période de domination. Et ça continue. J'ai eu énormément de chance de vivre l'une de ces périodes que Max [Verstappen] connaît désormais. Mais de la façon dont ça se passe, ça continuera encore et encore. Et je ne crois pas que la F1 ait besoin de ça."

Quand cela a été présenté à Verstappen, qui est actuellement en route vers son troisième titre mondial et jouit depuis environ un an d'une domination très nette de la part de son écurie sur la concurrence, le Néerlandais a d'abord ironisé : "Nous ne parlions pas de cela quand il gagnait et je ne pense pas que nous devrions le faire maintenant", a-t-il ainsi lâché pour Sky Sports F1.

Il faut tout de même rappeler qu'au plus fort de la période de domination de Mercedes et avant l'introduction du plafond budgétaire, notamment entre 2014 et 2016, la question de la modification des règles a souvent été évoquée par des rivaux. Ainsi, pour citer un exemple, dès le début de la saison 2015, le directeur de Red Bull Christian Horner avait suggéré de réduire l'avance de Mercedes via l'homogénéisation forcée des performances moteur par la FIA.

"C'est juste la façon dont la Formule 1 fonctionne", a ajouté Verstappen. "Quand vous avez une voiture compétitive, c'est génial, mais à un moment donné, il faut bien sûr se projeter vers la saison suivante. C'est normal que les gens derrière nous disent ce genre de choses, mais ils ne devraient pas oublier comment c'était quand ils gagnaient eux-mêmes."

Max Verstappen devant Lewis Hamilton au GP du Canada.

La question de l'influence du plafond budgétaire dans la dynamique du travail des écuries et de la hiérarchie demeure posée. Mercedes et Ferrari ont ainsi dépensé une partie de leurs ressources dans le développement et l'introduction d'un package qui a sensiblement modifié leur monoplace. Un argent qui ne pourra pas être utilisé, cette saison, pour pousser le développement, limitant donc leur gain potentiel.

Dans le même temps, Red Bull modifie peu sa F1 et dispose toujours d'une avance confortable, avec la possibilité d'utiliser plus tôt les ressources 2023 pour 2024 sans mettre en danger sa position. Alors, le budget capé peut-il véritablement permettre d'éroder "naturellement" une domination dans de telles conditions ?

"Mais seules les grandes équipes ont l'argent nécessaire pour tout développer à plein régime, bien sûr", répond Verstappen quand il lui est indiqué que sans le plafond, Mercedes et Ferrari pourraient investir plus pour réduire l'écart. "Les petites équipes ne le peuvent pas, ce qui rend les choses encore plus injustes dans ce sens. On se retrouve un peu dans la même situation qu'il y a quelques années."

"Je ne sais pas comment [Mercedes] répartit ses ressources, bien sûr. Peut-être qu'ils renoncent à quelque chose d'autre ou qu'ils économisent de l'argent dans d'autres domaines. Je ne sais pas, mais cela ne me préoccupe pas du tout."

Avec Filip Cleeren