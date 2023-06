Verstappen n'a "rien fait de mal" en signant le meilleur tour

Avec le meilleur temps dans les trois séances d'essais libres, la pole position et la victoire en ayant passé les 66 tours de course en tête, Max Verstappen a véritablement écrasé le Grand Prix d'Espagne 2023 de F1. Et en y ajoutant le meilleur tour en course, le Néerlandais est venu cueillir le troisième grand chelem de sa carrière.

L'on pourrait penser que ce meilleur chrono n'a été qu'une formalité pour le double Champion du monde en titre tant il a surclassé ses rivaux ce week-end, cependant il a causé quelques sueurs froides sur le muret des stands Red Bull.

Dans les derniers kilomètres, c'est son coéquipier Sergio Pérez qui était l'auteur du tour le plus rapide. De son côté, Verstappen avait reçu le drapeau noir et blanc de la part de la direction de course, sorte d'ultime avertissement avant la pénalité, pour non-respect des limites de piste. Le clan Red Bull a donc tempéré ses ardeurs au moment où le #1 s'intéressait à ce meilleur tour. Pourtant, en bravant les consignes, Verstappen a pris le meilleur chrono des mains de Pérez pour inscrire un point supplémentaire.

Interrogé sur sa décision d'aller plus vite en fin de course en dépit de son avance confortable sur ses poursuivants et de la menace d'une pénalité, Verstappen a rétorqué : "Je suis resté entre les lignes blanches, j'ai simplement été un peu plus rapide sur le tour donc je n'ai rien fait de mal."

"Quand ils [l'équipe] me disent 'Voici le meilleur tour, ne t'embête pas', ils ne savent pas quel rythme j'ai dans la voiture, mais je savais que je pouvais le faire. J'ai seulement dû rester entre les lignes mais je pense que nous pouvons déjà en rire. J'en ai ri avec Helmut [Marko] après la course donc je suis sûr qu'ils sont contents."

Le conseiller spécial de Red Bull a par ailleurs confirmé les propos du Néerlandais en indiquant que l'équipe ne pouvait pas reprocher à son pilote de vouloir inscrire un point supplémentaire.

"Nous étions moins inquiets à ce sujet que les téléspectateurs", a-t-il affirmé sur l'ORF au sujet de la menace d'une pénalité. "[Verstappen] a également réalisé le tour le plus rapide alors que ses pneus étaient loin d'être aussi bons que ceux de Checo [alors auteur du meilleur tour]. Dans cette position, on ne prend normalement pas de risques, mais on ne peut pas chasser cette idée de la tête de Max. On ne peut pas être en colère contre lui."

Horner promet de rappeler Verstappen à l'ordre

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Mais le son de cloche est différent au sommet de la hiérarchie de Red Bull Racing. Contrairement à Helmut Marko, le directeur Christian Horner a estimé qu'un risque avait été pris par Verstappen dans la chasse au meilleur tour, et ce en dépit de son avance sur ses poursuivants : une pénalité de cinq secondes pour un nouveau dépassement des limites aurait ainsi pu mettre en péril sa victoire dans le scénario d'une fin de course sous Safety Car, avec un peloton regroupé.

"Avec trois avertissements, le prochain résultant en une pénalité de temps, s'il y avait eu un Safety Car ou quelque chose comme ça, ça aurait pu être extrêmement douloureux", a lancé Horner au micro de Sky Sports. "Les ingénieurs essaient de gérer Max en lui disant de ne pas prendre de risques, de ramener [la voiture] en un seul morceau et de rester entre les lignes. Je pense que Max n'était pas conscient qu'il dépassait les limites, il voulait ce point supplémentaire pour le meilleur tour."

Et le Britannique compte faire passer le message à son pilote : "Il est dans la voiture, il est au courant. donc bien sûr que nous en discuterons. Dans une situation où nous avions plus à perdre [qu'à gagner], nous en discuterons très fermement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lui transmettre les informations. C'est lui qui choisit quoi faire de ces informations."